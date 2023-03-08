https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856534312.html

В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье

В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье - РИА Новости, 08.03.2023

В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье

Население Молдавии обеспокоено отсутствием реакции руководства страны на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:49

2023-03-08T08:49

2023-03-08T08:49

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молдавия

россия

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майя санду

марина таубер

игорь гросу

нато

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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Население Молдавии обеспокоено отсутствием реакции руководства страны на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. "Рядовых жителей Молдавии, и нас в партии "Шор", беспокоит отсутствие реакции руководства страны на разного рода заявления о том, что на территорию Приднестровья может ворваться другое государство. Очень странно, почему молчат президент Майя Санду, премьер Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу. Они должны четко реагировать на подобные выпады против Молдавии, а Приднестровье – часть нашей страны. Если на Приднестровье будет осуществлено нападение, значит, это нападение и на Молдавию", - сказала Таубер. Она отметила, что на пошедшей недавно в Кишиневе акции протеста "Движение для народа", поддерживаемой партией "Шор", была принята резолюция, в которой осуждаются милитаристские высказывания руководства страны. В ночь на 24 февраля ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако позже минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины. Ранее Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что ПДС не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230305/moldaviya-1855948860.html

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, марина таубер, игорь гросу, нато