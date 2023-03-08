Рейтинг@Mail.ru
В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856534312.html
В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье
В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье - РИА Новости, 08.03.2023
В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье
Население Молдавии обеспокоено отсутствием реакции руководства страны на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:49
2023-03-08T08:49
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
марина таубер
игорь гросу
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Население Молдавии обеспокоено отсутствием реакции руководства страны на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. "Рядовых жителей Молдавии, и нас в партии "Шор", беспокоит отсутствие реакции руководства страны на разного рода заявления о том, что на территорию Приднестровья может ворваться другое государство. Очень странно, почему молчат президент Майя Санду, премьер Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу. Они должны четко реагировать на подобные выпады против Молдавии, а Приднестровье – часть нашей страны. Если на Приднестровье будет осуществлено нападение, значит, это нападение и на Молдавию", - сказала Таубер. Она отметила, что на пошедшей недавно в Кишиневе акции протеста "Движение для народа", поддерживаемой партией "Шор", была принята резолюция, в которой осуждаются милитаристские высказывания руководства страны. В ночь на 24 февраля ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако позже минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины. Ранее Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что ПДС не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230305/moldaviya-1855948860.html
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854130441.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_a4ee180a45f6f3ad5abea132705a1d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, марина таубер, игорь гросу, нато
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Марина Таубер, Игорь Гросу, НАТО
В партии "Шор" напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье

В партии "Шор" обеспокоены молчанием Кишинева на угрозы Киева напасть на Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Население Молдавии обеспокоено отсутствием реакции руководства страны на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в конце февраля, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Приднестровье отреагировали на переименование молдавского языка
5 марта, 12:37
"Рядовых жителей Молдавии, и нас в партии "Шор", беспокоит отсутствие реакции руководства страны на разного рода заявления о том, что на территорию Приднестровья может ворваться другое государство. Очень странно, почему молчат президент Майя Санду, премьер Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу. Они должны четко реагировать на подобные выпады против Молдавии, а Приднестровье – часть нашей страны. Если на Приднестровье будет осуществлено нападение, значит, это нападение и на Молдавию", - сказала Таубер.
Она отметила, что на пошедшей недавно в Кишиневе акции протеста "Движение для народа", поддерживаемой партией "Шор", была принята резолюция, в которой осуждаются милитаристские высказывания руководства страны.
В ночь на 24 февраля ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако позже минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.
Ранее Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что ПДС не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью
24 февраля, 14:38
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуМарина ТауберИгорь ГросуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала