В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО
В партии "Шор" заявили, что Молдавия не должна вооружаться и вступать в НАТО
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Протестная акция оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Нейтралитет является гарантией безопасности Молдавии, а руководство страны не должно вести страну в НАТО, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
"Партия "Шор" однозначно выступает за сохранение нейтралитета Молдавии, и это отражено в том числе в нашей резолюции, которая была принята на предыдущем массовом митинге 28 февраля. И мы осуждаем заявления президента Майи Санду о том, что Молдавия должна вступать в военные альянсы. Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта ", - сказала Таубер в интервью РИА Новости.
Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль. Также под судебным контролем находится Таубер и региональные лидеры политсилы.