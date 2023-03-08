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В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО - РИА Новости, 08.03.2023
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08:14 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856532791.html
В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО
В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО - РИА Новости, 08.03.2023
В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО
Нейтралитет является гарантией безопасности Молдавии, а руководство страны не должно вести страну в НАТО, считает вице-председатель оппозиционной молдавской... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:14
2023-03-08T08:14
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
марина таубер
игорь додон
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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Нейтралитет является гарантией безопасности Молдавии, а руководство страны не должно вести страну в НАТО, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. "Партия "Шор" однозначно выступает за сохранение нейтралитета Молдавии, и это отражено в том числе в нашей резолюции, которая была принята на предыдущем массовом митинге 28 февраля. И мы осуждаем заявления президента Майи Санду о том, что Молдавия должна вступать в военные альянсы. Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта ", - сказала Таубер в интервью РИА Новости. Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль. Также под судебным контролем находится Таубер и региональные лидеры политсилы.
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856529015.html
https://ria.ru/20230306/pvo-1856235227.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Марина Таубер, Игорь Додон
В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО

В партии "Шор" заявили, что Молдавия не должна вооружаться и вступать в НАТО

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПротестная акция оппозиции в Кишиневе
Протестная акция оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Протестная акция оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Нейтралитет является гарантией безопасности Молдавии, а руководство страны не должно вести страну в НАТО, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
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"Партия "Шор" однозначно выступает за сохранение нейтралитета Молдавии, и это отражено в том числе в нашей резолюции, которая была принята на предыдущем массовом митинге 28 февраля. И мы осуждаем заявления президента Майи Санду о том, что Молдавия должна вступать в военные альянсы. Эти декларации могут привести к дестабилизации в стране, к обострению приднестровского конфликта ", - сказала Таубер в интервью РИА Новости.
Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль. Также под судебным контролем находится Таубер и региональные лидеры политсилы.
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В миреМолдавияКишиневМайя СандуМарина ТауберИгорь Додон
 
 
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