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Полиция вытеснила митингующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси

Полиция вытеснила митингующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023

Полиция вытеснила митингующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси

Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси вытеснили тысячи митингующих с проспекта Руставели в центре грузинской столицы, применив слезоточивый газ, передает... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:30

2023-03-08T23:30

2023-03-08T23:46

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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси вытеснили тысячи митингующих с проспекта Руставели в центре грузинской столицы, применив слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. Люди в панике убегали по соседним улицам, выкрикивая оскорбления в адрес властей. На территории вокруг парламента располагаются бригады скорой помощи, которые оказывают пострадавшим первую помощь. Активисты помогают друг другу справиться с последствиями воздействия слезоточивого газа, промывая друг другу глаза физраствором, и подносят воду. Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

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Беспорядки в ходе акции у здания парламента в Тбилиси Обстановка у здания парламента в Тбилиси, где произошли беспорядки в ходе акции оппозиции 2023-03-08T23:30 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, тбилиси, происшествия