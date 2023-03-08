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В Афинах после митинга произошли беспорядки - РИА Новости, 08.03.2023
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17:19 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/miting-1856604864.html
В Афинах после митинга произошли беспорядки
В Афинах после митинга произошли беспорядки - РИА Новости, 08.03.2023
В Афинах после митинга произошли беспорядки
Беспорядки происходят в среду в центре Афин на площади Синтагма возле парламента после многотысячного митинга в связи с гибелью десятков людей в железнодорожной РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:19
2023-03-08T17:19
в мире
афины
северная македония
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АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Беспорядки происходят в среду в центре Афин на площади Синтагма возле парламента после многотысячного митинга в связи с гибелью десятков людей в железнодорожной катастрофе, сообщает портал newsbeast.gr. Люди в капюшонах бросали камни и "коктейли Молотова" в полицейских, те ответили слезоточивым газом, сообщает портал. Участники митинга требовали расследовать причины железнодорожной катастрофы. Они демонстрировали плакаты с надписями "Это не несчастный случай, это убийство", "Государственное бездействие убивает", "Изменить политику, которая ставит доходы выше жизни", "Мы вас не простим". По оценке некоторых журналистов, в митинге участвовали около 90 тысяч человек, и она стала самой массовой с 2018 года, когда были выступления против так называемого Преспанского соглашения о наименовании бывшей югославской республики Македония, которое много сочли предательским. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание.
https://ria.ru/20230307/protesty-1856459553.html
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в мире, афины, северная македония, салоники
В мире, Афины, Северная Македония, Салоники
В Афинах после митинга произошли беспорядки

В Афинах после митинга произошли столкновения протестующих с полицией

© AP Photo / Yorgos KarahalisСотрудники полиции в Афинах
Сотрудники полиции в Афинах - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Сотрудники полиции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Беспорядки происходят в среду в центре Афин на площади Синтагма возле парламента после многотысячного митинга в связи с гибелью десятков людей в железнодорожной катастрофе, сообщает портал newsbeast.gr.
Люди в капюшонах бросали камни и "коктейли Молотова" в полицейских, те ответили слезоточивым газом, сообщает портал.
Участники митинга требовали расследовать причины железнодорожной катастрофы. Они демонстрировали плакаты с надписями "Это не несчастный случай, это убийство", "Государственное бездействие убивает", "Изменить политику, которая ставит доходы выше жизни", "Мы вас не простим". По оценке некоторых журналистов, в митинге участвовали около 90 тысяч человек, и она стала самой массовой с 2018 года, когда были выступления против так называемого Преспанского соглашения о наименовании бывшей югославской республики Македония, которое много сочли предательским.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание.
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