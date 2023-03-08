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Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов - РИА Новости, 08.03.2023
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16:01 08.03.2023 (обновлено: 16:25 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/miting-1856594733.html
Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов
Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов - РИА Новости, 08.03.2023
Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов
Массовый митинг проходит в центре Афин в связи в железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:01
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в мире
афины
патры
салоники
adedy
греция
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АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Массовый митинг проходит в центре Афин в связи в железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек. По оценке полиции, в митинге на площади Синтагма возле парламента участвуют порядка 25 тысяч человек, еще 5 тысяч собрались на площади Клафтмонас. Среди участников очень много молодежи. Греческие профсоюзы объявили о проведении забастовок и митингов в Международный женский день. В акции участвуют профсоюз работников государственного сектора ADEDY, Центр труда Афин, федерации профсоюзов учителей, медработников, транспортников и многие другие. В связи с этим не работает общественный транспорт, проходит забастовка железнодорожников и моряков, прекращено паромное сообщение с островами . Участники митинга требуют расследовать причины железнодорожной катастрофы. Они держат плакаты "Это не несчастный случай, это убийство", "Государственное бездействие убивает", "Изменить политику, которая ставит доходы выше жизни", "Мы вас не простим". Массовые акции протеста проходят также в Ларисе, Патрах, Ханье и других городах страны. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Правительство обещает полностью расследовать причины катастрофы.
https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html
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афины
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Акция протеста в Афинах
Жители Афин снова вышли на массовый митинг с требованием расследовать резонансную ж/д катастрофу.
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в мире, афины, патры, салоники, adedy, греция
В мире, Афины, Патры, Салоники, Adedy, Греция
Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов

В Афинах проходит массовый митинг из-за гибели 57 человек в железнодорожной катастрофе

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Массовый митинг проходит в центре Афин в связи в железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек.
По оценке полиции, в митинге на площади Синтагма возле парламента участвуют порядка 25 тысяч человек, еще 5 тысяч собрались на площади Клафтмонас. Среди участников очень много молодежи.
Греческие профсоюзы объявили о проведении забастовок и митингов в Международный женский день. В акции участвуют профсоюз работников государственного сектора ADEDY, Центр труда Афин, федерации профсоюзов учителей, медработников, транспортников и многие другие. В связи с этим не работает общественный транспорт, проходит забастовка железнодорожников и моряков, прекращено паромное сообщение с островами .
Участники митинга требуют расследовать причины железнодорожной катастрофы. Они держат плакаты "Это не несчастный случай, это убийство", "Государственное бездействие убивает", "Изменить политику, которая ставит доходы выше жизни", "Мы вас не простим".
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Греции начальник станции города Лариса признал вину в крушении поездов
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Массовые акции протеста проходят также в Ларисе, Патрах, Ханье и других городах страны.
Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание.
Правительство обещает полностью расследовать причины катастрофы.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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