https://ria.ru/20230308/miting-1856594733.html

Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов

Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов - РИА Новости, 08.03.2023

Митингующие в Афинах требуют расследовать причины столкновения поездов

Массовый митинг проходит в центре Афин в связи в железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:01

2023-03-08T16:01

2023-03-08T16:25

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АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. Массовый митинг проходит в центре Афин в связи в железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 57 человек. По оценке полиции, в митинге на площади Синтагма возле парламента участвуют порядка 25 тысяч человек, еще 5 тысяч собрались на площади Клафтмонас. Среди участников очень много молодежи. Греческие профсоюзы объявили о проведении забастовок и митингов в Международный женский день. В акции участвуют профсоюз работников государственного сектора ADEDY, Центр труда Афин, федерации профсоюзов учителей, медработников, транспортников и многие другие. В связи с этим не работает общественный транспорт, проходит забастовка железнодорожников и моряков, прекращено паромное сообщение с островами . Участники митинга требуют расследовать причины железнодорожной катастрофы. Они держат плакаты "Это не несчастный случай, это убийство", "Государственное бездействие убивает", "Изменить политику, которая ставит доходы выше жизни", "Мы вас не простим". Массовые акции протеста проходят также в Ларисе, Патрах, Ханье и других городах страны. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью, на которые власти годами не обращали внимание. Правительство обещает полностью расследовать причины катастрофы.

https://ria.ru/20230301/poezda-1855231982.html

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

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Акция протеста в Афинах Жители Афин снова вышли на массовый митинг с требованием расследовать резонансную ж/д катастрофу. 2023-03-08T16:01 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афины, патры, салоники, adedy, греция