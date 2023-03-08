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Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
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09:29 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/medvedev-1856539096.html
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:29
2023-03-08T09:29
общество
россия
дмитрий медведев
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни, и выразил уверенность в том, что сегодня непростые испытания граждане РФ преодолеют с честью. "Вы дарите нам счастье и заботу, даже в самые тревожные и самые трудные дни. Наши самые близкие, самые любящие и самые любимые. В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость. Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее", - сказал Медведев в видеопоздравлении. Он отметил, что женщины поддерживают мужчин и вдохновляют на большие свершения. "Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, нашу родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью", - сказал Медведев. Особую благодарность он выразил женщинам-военнослужащим. "Слова огромной благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", - сказал замруководителя Совбеза РФ. Он пожелал женщинам любви, крепкого здоровья и благополучия, исполнения заветных желаний.
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общество, россия, дмитрий медведев, международный женский день
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Международный женский день
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта

Замглавы Совбеза Медведев: женщины дарят заботу даже в самые трудные и тревожные дни

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни, и выразил уверенность в том, что сегодня непростые испытания граждане РФ преодолеют с честью.
"Вы дарите нам счастье и заботу, даже в самые тревожные и самые трудные дни. Наши самые близкие, самые любящие и самые любимые. В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость. Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее", - сказал Медведев в видеопоздравлении.
Он отметил, что женщины поддерживают мужчин и вдохновляют на большие свершения.
"Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, нашу родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью", - сказал Медведев.
Особую благодарность он выразил женщинам-военнослужащим.
"Слова огромной благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", - сказал замруководителя Совбеза РФ.
Он пожелал женщинам любви, крепкого здоровья и благополучия, исполнения заветных желаний.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Вчера, 04:27
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевМеждународный женский день
 
 
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