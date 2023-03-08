https://ria.ru/20230308/medvedev-1856539096.html

Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта

Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023

Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:29

2023-03-08T09:29

2023-03-08T09:29

общество

россия

дмитрий медведев

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни, и выразил уверенность в том, что сегодня непростые испытания граждане РФ преодолеют с честью. "Вы дарите нам счастье и заботу, даже в самые тревожные и самые трудные дни. Наши самые близкие, самые любящие и самые любимые. В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость. Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее", - сказал Медведев в видеопоздравлении. Он отметил, что женщины поддерживают мужчин и вдохновляют на большие свершения. "Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, нашу родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью", - сказал Медведев. Особую благодарность он выразил женщинам-военнослужащим. "Слова огромной благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", - сказал замруководителя Совбеза РФ. Он пожелал женщинам любви, крепкого здоровья и благополучия, исполнения заветных желаний.

https://ria.ru/20230308/mishustin-1856523953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий медведев, международный женский день