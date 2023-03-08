https://ria.ru/20230308/medvedev-1856539096.html
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:29
2023-03-08T09:29
2023-03-08T09:29
общество
россия
дмитрий медведев
международный женский день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_0:109:2922:1753_1920x0_80_0_0_db3384f770d4f0a72480972b46d5ea0a.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни, и выразил уверенность в том, что сегодня непростые испытания граждане РФ преодолеют с честью. "Вы дарите нам счастье и заботу, даже в самые тревожные и самые трудные дни. Наши самые близкие, самые любящие и самые любимые. В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость. Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее", - сказал Медведев в видеопоздравлении. Он отметил, что женщины поддерживают мужчин и вдохновляют на большие свершения. "Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, нашу родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью", - сказал Медведев. Особую благодарность он выразил женщинам-военнослужащим. "Слова огромной благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", - сказал замруководителя Совбеза РФ. Он пожелал женщинам любви, крепкого здоровья и благополучия, исполнения заветных желаний.
https://ria.ru/20230308/mishustin-1856523953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_689b3fae4d49f80e47f42c6824109178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, международный женский день
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Международный женский день
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Замглавы Совбеза Медведев: женщины дарят заботу даже в самые трудные и тревожные дни
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил
женщин с 8 марта, отметив, что они дарят счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни, и выразил уверенность в том, что сегодня непростые испытания граждане РФ преодолеют с честью.
"Вы дарите нам счастье и заботу, даже в самые тревожные и самые трудные дни. Наши самые близкие, самые любящие и самые любимые. В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность, душевная щедрость и особая женская мудрость. Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее", - сказал Медведев в видеопоздравлении.
Он отметил, что женщины поддерживают мужчин и вдохновляют на большие свершения.
"Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, нашу родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью", - сказал Медведев.
Особую благодарность он выразил женщинам-военнослужащим.
"Слова огромной благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", - сказал замруководителя Совбеза РФ.
Он пожелал женщинам любви, крепкого здоровья и благополучия, исполнения заветных желаний.
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта