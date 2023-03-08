https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html

Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя

Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя - РИА Новости, 08.03.2023

Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя

Военные инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:35

2023-03-08T05:35

2023-03-08T09:51

мариуполь

орджоникидзевский район

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МАРИУПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Военные инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя.Для раздачи цветов военные выбрали здание одного из гуманитарных центров в Орджоникидзевском районе."Это наша совместная идея. Ребята военные захотели так поздравить женщин, чтобы немного отвлечь их от повседневных забот, создать праздничное настроение", - рассказала журналистам руководитель центра Инна Горошко.В гуманитарный центр, который обслуживает частный сектор района, приходят в основном представители малообеспеченных семей — многодетные матери и одинокие пенсионеры, в том числе оставшиеся без заботы молодого поколения."Очень неожиданно получить тюльпаны от молодых военных, это очень приятно. Конечно, мы желаем им хорошей службы и скорейшей победы", - рассказала одна из пенсионерок.Еще одна женщина по имени Мария призналась, что в прошлом году праздник пришлось отмечать в подвале — вся семья скрывалась от обстрелов."Сейчас потихоньку жизнь налаживается. Главное, что не стреляют", - рассказала Мария.В этом году она ждет подарок не только от мужа, но и от 15-летнего сына. "Что это будет, пока не знаю. Мне не так важно – главное, чтоб был мир", - призналась она.

https://ria.ru/20230307/mariupol-1856456209.html

https://ria.ru/20230308/mart-1856004998.html

мариуполь

орджоникидзевский район

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Военнослужащие инженерных войск поздравили женщин Мариуполя с 8 марта Военнослужащие инженерных войск в честь 8 марта подарили жительницам Мариуполя тюльпаны. 2023-03-08T05:35 true PT1M30S

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мариуполь, орджоникидзевский район