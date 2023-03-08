https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html
Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя
Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя - РИА Новости, 08.03.2023
Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя
Военные инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:35
2023-03-08T05:35
2023-03-08T09:51
мариуполь
орджоникидзевский район
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МАРИУПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Военные инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя.Для раздачи цветов военные выбрали здание одного из гуманитарных центров в Орджоникидзевском районе."Это наша совместная идея. Ребята военные захотели так поздравить женщин, чтобы немного отвлечь их от повседневных забот, создать праздничное настроение", - рассказала журналистам руководитель центра Инна Горошко.В гуманитарный центр, который обслуживает частный сектор района, приходят в основном представители малообеспеченных семей — многодетные матери и одинокие пенсионеры, в том числе оставшиеся без заботы молодого поколения."Очень неожиданно получить тюльпаны от молодых военных, это очень приятно. Конечно, мы желаем им хорошей службы и скорейшей победы", - рассказала одна из пенсионерок.Еще одна женщина по имени Мария призналась, что в прошлом году праздник пришлось отмечать в подвале — вся семья скрывалась от обстрелов."Сейчас потихоньку жизнь налаживается. Главное, что не стреляют", - рассказала Мария.В этом году она ждет подарок не только от мужа, но и от 15-летнего сына. "Что это будет, пока не знаю. Мне не так важно – главное, чтоб был мир", - призналась она.
https://ria.ru/20230307/mariupol-1856456209.html
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Военнослужащие инженерных войск поздравили женщин Мариуполя с 8 марта
Военнослужащие инженерных войск в честь 8 марта подарили жительницам Мариуполя тюльпаны.
2023-03-08T05:35
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РИА Новости
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мариуполь, орджоникидзевский район
Мариуполь, Орджоникидзевский район
Российские военные инженеры подарили тюльпаны жительницам Мариуполя
Военные инженерных войск России подарили тюльпаны жительницам Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Военные инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя.
Для раздачи цветов военные выбрали здание одного из гуманитарных центров в Орджоникидзевском районе
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"Это наша совместная идея. Ребята военные захотели так поздравить женщин, чтобы немного отвлечь их от повседневных забот, создать праздничное настроение", - рассказала журналистам руководитель центра Инна Горошко.
В гуманитарный центр, который обслуживает частный сектор района, приходят в основном представители малообеспеченных семей — многодетные матери и одинокие пенсионеры, в том числе оставшиеся без заботы молодого поколения.
Росгвардейцы поздравили учителей и врачей в Мариуполе с наступающим 8 Марта
"Очень неожиданно получить тюльпаны от молодых военных, это очень приятно. Конечно, мы желаем им хорошей службы и скорейшей победы", - рассказала одна из пенсионерок.
Еще одна женщина по имени Мария призналась, что в прошлом году праздник пришлось отмечать в подвале — вся семья скрывалась от обстрелов.
"Сейчас потихоньку жизнь налаживается. Главное, что не стреляют", - рассказала Мария.
В этом году она ждет подарок не только от мужа, но и от 15-летнего сына. "Что это будет, пока не знаю. Мне не так важно – главное, чтоб был мир", - призналась она.
"Все в ней гармония, все диво..." Что вы знаете о 8 Марта?