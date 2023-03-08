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СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня - РИА Новости, 08.03.2023
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04:49 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/makkarti-1856524560.html
СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня
СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил намерение встретиться с главой Тайваня Цай Инвэнем в США в этом году, при этом Маккарти не... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T04:49
2023-03-08T04:49
кевин маккарти
цай инвэнь
нэнси пелоси
сша
китай
тайвань
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил намерение встретиться с главой Тайваня Цай Инвэнем в США в этом году, при этом Маккарти не исключил поездки на Тайвань в будущем, передает агентство Блумберг. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Маккарти и Цай Инвэнь планируют встретиться в Калифорнии, чтобы избежать агрессивной реакции Китая в случае визита конгрессмена на остров. "Спикер палаты представителей Кевин Маккарти подтвердил планы встретиться с президентом Тайваня в США в этом году, но подчеркнул, что встреча не исключает поездки на Тайвань позже", - говорится в сообщении агентства. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова. Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки нового спикера палаты Кевина Маккарти на остров, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html
https://ria.ru/20230227/tayvan-1854589484.html
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кевин маккарти, цай инвэнь, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, в мире
Кевин Маккарти, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, США, Китай, Тайвань, В мире
СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня

Bloomberg: спикер конгресса Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня в США

© AP Photo / Andrew HarnikСпикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил намерение встретиться с главой Тайваня Цай Инвэнем в США в этом году, при этом Маккарти не исключил поездки на Тайвань в будущем, передает агентство Блумберг.
В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Маккарти и Цай Инвэнь планируют встретиться в Калифорнии, чтобы избежать агрессивной реакции Китая в случае визита конгрессмена на остров.
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"Спикер палаты представителей Кевин Маккарти подтвердил планы встретиться с президентом Тайваня в США в этом году, но подчеркнул, что встреча не исключает поездки на Тайвань позже", - говорится в сообщении агентства.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки нового спикера палаты Кевина Маккарти на остров, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.
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Кевин МаккартиЦай ИнвэньНэнси ПелосиСШАКитайТайваньВ мире
 
 
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