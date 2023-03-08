https://ria.ru/20230308/makkarti-1856524560.html

СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня

СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: конгрессмен Маккарти подтвердил планы встретиться с главой Тайваня

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил намерение встретиться с главой Тайваня Цай Инвэнем в США в этом году, при этом Маккарти не... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T04:49

2023-03-08T04:49

2023-03-08T04:49

кевин маккарти

цай инвэнь

нэнси пелоси

сша

китай

тайвань

в мире

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил намерение встретиться с главой Тайваня Цай Инвэнем в США в этом году, при этом Маккарти не исключил поездки на Тайвань в будущем, передает агентство Блумберг. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Маккарти и Цай Инвэнь планируют встретиться в Калифорнии, чтобы избежать агрессивной реакции Китая в случае визита конгрессмена на остров. "Спикер палаты представителей Кевин Маккарти подтвердил планы встретиться с президентом Тайваня в США в этом году, но подчеркнул, что встреча не исключает поездки на Тайвань позже", - говорится в сообщении агентства. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова. Впоследствии госдепартамент, комментируя возможность поездки нового спикера палаты Кевина Маккарти на остров, заявил, что конгрессмены полностью независимы в своих решениях относительно подобных визитов.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html

https://ria.ru/20230227/tayvan-1854589484.html

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кевин маккарти, цай инвэнь, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань, в мире