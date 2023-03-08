https://ria.ru/20230308/magistratura-1856554904.html
Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год
Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год - РИА Новости, 08.03.2023
Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год
В новой системе образования в РФ можно будет получить профессиональные и углубленные знания за год обучения в магистратуре, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:17
2023-03-08T11:17
2023-03-08T11:46
общество
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В новой системе образования в РФ можно будет получить профессиональные и углубленные знания за год обучения в магистратуре, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что президент РФ в ходе своего послания прямо отметил, что новая национальная система образования должна быть синтезом лучших практик советского периода и наработок за последнее десятилетие, высшего образования выпускникам должно быть достаточно, чтобы быть успешными в жизни.В мае прошлого года Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 года назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
https://ria.ru/20230302/obrazovanie-1855393479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, валерий фальков, россия
Общество, Валерий Фальков, Россия
Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год
Фальков: углубленные знания в магистратуре по новой системе можно получить за год
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
В новой системе образования в РФ можно будет получить профессиональные и углубленные знания за год обучения в магистратуре, заявил
министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год", - сказал Фальков
в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что президент РФ в ходе своего послания прямо отметил, что новая национальная система образования должна быть синтезом лучших практик советского периода и наработок за последнее десятилетие, высшего образования выпускникам должно быть достаточно, чтобы быть успешными в жизни.
В мае прошлого года Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.
Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования
В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 года назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
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