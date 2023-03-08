https://ria.ru/20230308/magistratura-1856554904.html

Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год

Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год - РИА Новости, 08.03.2023

Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год

В новой системе образования в РФ можно будет получить профессиональные и углубленные знания за год обучения в магистратуре, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T11:17

2023-03-08T11:17

2023-03-08T11:46

общество

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В новой системе образования в РФ можно будет получить профессиональные и углубленные знания за год обучения в магистратуре, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что президент РФ в ходе своего послания прямо отметил, что новая национальная система образования должна быть синтезом лучших практик советского периода и наработок за последнее десятилетие, высшего образования выпускникам должно быть достаточно, чтобы быть успешными в жизни.В мае прошлого года Фальков заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.В декабре пресс-служба Минобрнауки России сообщала РИА Новости, что министерство ведет консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 года назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.

https://ria.ru/20230302/obrazovanie-1855393479.html

https://ria.ru/20230305/olimpiada-1856072645.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, валерий фальков, россия