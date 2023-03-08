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Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец
Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец - РИА Новости, 08.03.2023
Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя кражу своего жеребца в Чехии, оценил его в десять миллионов долларов. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:52
2023-03-08T11:52
2023-03-08T14:01
чехия
рамзан кадыров
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя кражу своего жеребца в Чехии, оценил его в десять миллионов долларов.Ранее местные издания написали, что из конюшни в поселке Крабчице похитили жеребца по имени Zazou стоимостью около 18 тысяч долларов. При этом утверждалось, что животное якобы принадлежит Кадырову. Тот, в свою очередь, возмутился произошедшим.По словам Кадырова, в то время как в Чечне можно оставлять машину открытой на ночь, в Чехии кто-то с легкостью уводит из загона "санкционную лошадь". При этом полиция узнает об этом только через несколько дней, подчеркнул он.Глава Чечни добавил, что жеребца внесли в санкционный список в 2014 году. Он стал первой жертвой ограничений против Кадырова, его семьи и команды. Также глава Чечни сообщил, что Зазу стоит не менее десяти миллионов долларов, и попросил не принижать ценность его скакуна. По его словам, это искусственное занижение связано с некими финансовыми махинациями ответственных за уход за животным."Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки. В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20230213/papa-1851670708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, рамзан кадыров, происшествия
Чехия, Рамзан Кадыров, Происшествия
Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец
Кадыров заявил, что украденный у него в Чехии жеребец стоит десять миллионов долларов
ГРОЗНЫЙ, 8 мар — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя кражу своего жеребца в Чехии, оценил
его в десять миллионов долларов.
Ранее местные издания написали, что из конюшни в поселке Крабчице похитили жеребца по имени Zazou стоимостью около 18 тысяч долларов. При этом утверждалось, что животное якобы принадлежит Кадырову. Тот, в свою очередь, возмутился произошедшим.
«
"Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска?" — написал он в Telegram-канале.
По словам Кадырова, в то время как в Чечне можно оставлять машину открытой на ночь, в Чехии кто-то с легкостью уводит из загона "санкционную лошадь". При этом полиция узнает об этом только через несколько дней, подчеркнул он.
Глава Чечни добавил, что жеребца внесли в санкционный список в 2014 году. Он стал первой жертвой ограничений против Кадырова, его семьи и команды. Также глава Чечни сообщил, что Зазу стоит не менее десяти миллионов долларов, и попросил не принижать ценность его скакуна. По его словам, это искусственное занижение связано с некими финансовыми махинациями ответственных за уход за животным.
"Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки. В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки", — добавил глава региона.
Кадыров заявил, что не обиделся на папу римского после заявления о чеченцах