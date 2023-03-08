https://ria.ru/20230308/loshad-1856561449.html

Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец

Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец - РИА Новости, 08.03.2023

Кадыров рассказал, сколько стоит украденный у него в Чехии жеребец

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя кражу своего жеребца в Чехии, оценил его в десять миллионов долларов. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T11:52

2023-03-08T11:52

2023-03-08T14:01

чехия

рамзан кадыров

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя кражу своего жеребца в Чехии, оценил его в десять миллионов долларов.Ранее местные издания написали, что из конюшни в поселке Крабчице похитили жеребца по имени Zazou стоимостью около 18 тысяч долларов. При этом утверждалось, что животное якобы принадлежит Кадырову. Тот, в свою очередь, возмутился произошедшим.По словам Кадырова, в то время как в Чечне можно оставлять машину открытой на ночь, в Чехии кто-то с легкостью уводит из загона "санкционную лошадь". При этом полиция узнает об этом только через несколько дней, подчеркнул он.Глава Чечни добавил, что жеребца внесли в санкционный список в 2014 году. Он стал первой жертвой ограничений против Кадырова, его семьи и команды. Также глава Чечни сообщил, что Зазу стоит не менее десяти миллионов долларов, и попросил не принижать ценность его скакуна. По его словам, это искусственное занижение связано с некими финансовыми махинациями ответственных за уход за животным."Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки. В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки", — добавил глава региона.

https://ria.ru/20230213/papa-1851670708.html

чехия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чехия, рамзан кадыров, происшествия