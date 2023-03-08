https://ria.ru/20230308/lnr-1856525403.html
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 08.03.2023
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР
Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:05
2023-03-08T05:05
2023-03-08T10:10
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
специальная военная операция на украине
т-72 "урал"
россия
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 мар — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении.Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой десантников в ЛНР.Во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов, добавил собеседник агентства.Также военнослужащий прямо с передовой поздравил женщин с Международным женским днем."Поздравляю всех женщин с 8 Марта! Здоровья вам, счастья! Чтобы сыновья и мужья, близкие и дорогие вам люди, которые сейчас находятся здесь, в зоне СВО, вернулись целыми, живыми и здоровыми!" — сказал он.Согласно сводкам Минобороны, за последние пять дней на Краснолиманском направлении противник потерял около 850 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боец ЗВО о пресечении попытки прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск, уничтожив группу пехоты на краснолиманском направлении.
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Танкисты ЗВО поздравили женщин с 8 марта
Танкисты Западного военного округа поздравили женщин с 8 марта.
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луганская народная республика, западный военный округ (зво), т-72 "урал", россия
Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Специальная военная операция на Украине, Т-72 "Урал", Россия
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР
Военнослужащие ЗВО пресекли попытку прорыва ВСУ в ЛНР, уничтожив до семи человек
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 мар — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой десантников в ЛНР
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"Находимся на Краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров", — рассказал командир зенитной батареи с позывным Звезда.
Во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов, добавил собеседник агентства.
Также военнослужащий прямо с передовой поздравил женщин с Международным женским днем.
"Поздравляю всех женщин с 8 Марта! Здоровья вам, счастья! Чтобы сыновья и мужья, близкие и дорогие вам люди, которые сейчас находятся здесь, в зоне СВО, вернулись целыми, живыми и здоровыми!" — сказал он.
Согласно сводкам Минобороны, за последние пять дней на Краснолиманском направлении противник потерял около 850 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине