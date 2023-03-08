https://ria.ru/20230308/lnr-1856525403.html

Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР

Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 08.03.2023

Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР

Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:05

2023-03-08T05:05

2023-03-08T10:10

луганская народная республика

западный военный округ (зво)

специальная военная операция на украине

т-72 "урал"

россия

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 мар — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении.Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой десантников в ЛНР.Во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов, добавил собеседник агентства.Также военнослужащий прямо с передовой поздравил женщин с Международным женским днем."Поздравляю всех женщин с 8 Марта! Здоровья вам, счастья! Чтобы сыновья и мужья, близкие и дорогие вам люди, которые сейчас находятся здесь, в зоне СВО, вернулись целыми, живыми и здоровыми!" — сказал он.Согласно сводкам Минобороны, за последние пять дней на Краснолиманском направлении противник потерял около 850 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

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Боец ЗВО о пресечении попытки прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск, уничтожив группу пехоты на краснолиманском направлении. 2023-03-08T05:05 true PT2M43S

Танкисты ЗВО поздравили женщин с 8 марта Танкисты Западного военного округа поздравили женщин с 8 марта. 2023-03-08T05:05 true PT1M22S

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луганская народная республика, западный военный округ (зво), т-72 "урал", россия