Рейтинг@Mail.ru
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 08.03.2023 (обновлено: 10:10 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/lnr-1856525403.html
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР - РИА Новости, 08.03.2023
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР
Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:05
2023-03-08T10:10
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
специальная военная операция на украине
т-72 "урал"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856535463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52f25d632a7998473857af00b4771a38.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 мар — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении.Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой десантников в ЛНР.Во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов, добавил собеседник агентства.Также военнослужащий прямо с передовой поздравил женщин с Международным женским днем."Поздравляю всех женщин с 8 Марта! Здоровья вам, счастья! Чтобы сыновья и мужья, близкие и дорогие вам люди, которые сейчас находятся здесь, в зоне СВО, вернулись целыми, живыми и здоровыми!" — сказал он.Согласно сводкам Минобороны, за последние пять дней на Краснолиманском направлении противник потерял около 850 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец ЗВО о пресечении попытки прорыва ВСУ на Краснолиманском направлении
Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск, уничтожив группу пехоты на краснолиманском направлении.
2023-03-08T05:05
true
PT2M43S
Танкисты ЗВО поздравили женщин с 8 марта
Танкисты Западного военного округа поздравили женщин с 8 марта.
2023-03-08T05:05
true
PT1M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856535463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_05f97b279d3df00344be1dad07bd4e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, западный военный округ (зво), т-72 "урал", россия
Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Специальная военная операция на Украине, Т-72 "Урал", Россия
Российские военные предотвратили попытку прорыва противника в ЛНР

Военнослужащие ЗВО пресекли попытку прорыва ВСУ в ЛНР, уничтожив до семи человек

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 8 мар — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва украинских войск на Краснолиманском направлении.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой десантников в ЛНР.
«

"Находимся на Краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров", — рассказал командир зенитной батареи с позывным Звезда.

Во время отхода российских военных противник открыл по ним огонь из минометов, добавил собеседник агентства.
Также военнослужащий прямо с передовой поздравил женщин с Международным женским днем.
"Поздравляю всех женщин с 8 Марта! Здоровья вам, счастья! Чтобы сыновья и мужья, близкие и дорогие вам люди, которые сейчас находятся здесь, в зоне СВО, вернулись целыми, живыми и здоровыми!" — сказал он.
Согласно сводкам Минобороны, за последние пять дней на Краснолиманском направлении противник потерял около 850 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)Т-72 "Урал"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала