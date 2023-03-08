https://ria.ru/20230308/kultura-1856574838.html

Путин оценил вклад Транссибирского арт-фестиваля в развитие культуры

Путин оценил вклад Транссибирского арт-фестиваля в развитие культуры - РИА Новости, 08.03.2023

Путин оценил вклад Транссибирского арт-фестиваля в развитие культуры

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и участников X Международного фестиваля искусств "Транссибирский Арт-Фестиваль" и отметил, что он... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:42

2023-03-08T13:42

2023-03-08T13:42

культура

новосибирск

россия

красноярск

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и участников X Международного фестиваля искусств "Транссибирский Арт-Фестиваль" и отметил, что он способствует развитию и сбережению великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия юбилейного, X Транссибирского арт-фестиваля. Отрадно, что благодаря вдохновенной идее и созидательной энергии выдающегося скрипача Вадима Викторовича Репина ваш замечательный фестиваль с каждым годом обогащается новыми яркими идеями и задумками и уже в десятый раз дарит жителям и гостям российских городов прекрасную возможность познакомиться с творчеством признанных мастеров и молодых талантливых музыкантов, композиторов, художников из разных стран. И конечно, он достойно выполняет благородную миссию – вносит значимый вклад в сбережение и развитие великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми", - приводятся слова президента на сайте Кремля. Он отметил, что нынешний фестиваль надолго запомнится своей насыщенной программой и теплым, дружеским общением, оставит самые добрые впечатления. Президент пожелал участникам, организаторам и гостям юбилейного, X Транссибирского арт-фестиваля успехов и всего наилучшего. Ранее сообщалось, что десятый Транссибирский арт-фестиваль откроется в среду в концертном зале им. Каца в Новосибирске. Транссибирский арт-фестиваль завершится 16 октября. События фестиваля пройдут в Новосибирске – центре форума, а также в Красноярске и городах их областей, а также в Барнауле, Омске, Санкт-Петербурге, Самаре и Москве.

https://ria.ru/20230308/kultura-1856574002.html

https://ria.ru/20230302/festival-1855433556.html

новосибирск

россия

красноярск

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Варвара Скокшина

новосибирск, россия, красноярск, владимир путин