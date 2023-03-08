https://ria.ru/20230308/kultura-1856574838.html
Путин оценил вклад Транссибирского арт-фестиваля в развитие культуры
Путин оценил вклад Транссибирского арт-фестиваля в развитие культуры - РИА Новости, 08.03.2023
Путин оценил вклад Транссибирского арт-фестиваля в развитие культуры
Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и участников X Международного фестиваля искусств "Транссибирский Арт-Фестиваль" и отметил, что он... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:42
2023-03-08T13:42
2023-03-08T13:42
культура
новосибирск
россия
красноярск
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853404996_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_2a6d371c85f7424269ac71d6bf0e1948.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и участников X Международного фестиваля искусств "Транссибирский Арт-Фестиваль" и отметил, что он способствует развитию и сбережению великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия юбилейного, X Транссибирского арт-фестиваля. Отрадно, что благодаря вдохновенной идее и созидательной энергии выдающегося скрипача Вадима Викторовича Репина ваш замечательный фестиваль с каждым годом обогащается новыми яркими идеями и задумками и уже в десятый раз дарит жителям и гостям российских городов прекрасную возможность познакомиться с творчеством признанных мастеров и молодых талантливых музыкантов, композиторов, художников из разных стран. И конечно, он достойно выполняет благородную миссию – вносит значимый вклад в сбережение и развитие великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми", - приводятся слова президента на сайте Кремля. Он отметил, что нынешний фестиваль надолго запомнится своей насыщенной программой и теплым, дружеским общением, оставит самые добрые впечатления. Президент пожелал участникам, организаторам и гостям юбилейного, X Транссибирского арт-фестиваля успехов и всего наилучшего. Ранее сообщалось, что десятый Транссибирский арт-фестиваль откроется в среду в концертном зале им. Каца в Новосибирске. Транссибирский арт-фестиваль завершится 16 октября. События фестиваля пройдут в Новосибирске – центре форума, а также в Красноярске и городах их областей, а также в Барнауле, Омске, Санкт-Петербурге, Самаре и Москве.
https://ria.ru/20230308/kultura-1856574002.html
https://ria.ru/20230302/festival-1855433556.html
новосибирск
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853404996_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_9af16acd0eea19fd1724c51d1713ac21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, россия, красноярск, владимир путин
Культура, Новосибирск, Россия, Красноярск, Владимир Путин
Путин оценил вклад Транссибирского арт-фестиваля в развитие культуры
Путин: Транссибирский арт-фестиваль способствует сбережению традиций культуру
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал
организаторов и участников X Международного фестиваля искусств "Транссибирский Арт-Фестиваль" и отметил, что он способствует развитию и сбережению великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия юбилейного, X Транссибирского арт-фестиваля. Отрадно, что благодаря вдохновенной идее и созидательной энергии выдающегося скрипача Вадима Викторовича Репина ваш замечательный фестиваль с каждым годом обогащается новыми яркими идеями и задумками и уже в десятый раз дарит жителям и гостям российских городов прекрасную возможность познакомиться с творчеством признанных мастеров и молодых талантливых музыкантов, композиторов, художников из разных стран. И конечно, он достойно выполняет благородную миссию – вносит значимый вклад в сбережение и развитие великих традиций отечественной культуры, содействует укреплению доверия и взаимопонимания между людьми", - приводятся слова президента на сайте Кремля.
Путин назвал русскую культуру ориентиром, объединяющим общество
Он отметил, что нынешний фестиваль надолго запомнится своей насыщенной программой и теплым, дружеским общением, оставит самые добрые впечатления.
Президент пожелал участникам, организаторам и гостям юбилейного, X Транссибирского арт-фестиваля успехов и всего наилучшего.
Ранее сообщалось, что десятый Транссибирский арт-фестиваль откроется в среду в концертном зале им. Каца в Новосибирске
.
Транссибирский арт-фестиваль завершится 16 октября. События фестиваля пройдут в Новосибирске – центре форума, а также в Красноярске
и городах их областей, а также в Барнауле
, Омске
, Санкт-Петербурге
, Самаре
и Москве
.
Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала"