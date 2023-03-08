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В Крыму связали безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю - РИА Новости, 08.03.2023
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09:09 08.03.2023 (обновлено: 16:06 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/krym-1856537321.html
В Крыму связали безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю
В Крыму связали безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю - РИА Новости, 08.03.2023
В Крыму связали безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина должна быть лишена выхода к Черному морю — это может дать гарантии безопасности Крыму и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:09
2023-03-08T16:06
россия
киев
украина
владимир константинов
владимир путин
оон
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина должна быть лишена выхода к Черному морю — это может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам России. "Мы не знаем конкретных планов спецоперации. Все, что озвучено, — это денацификация и демилитаризация. Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Черному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам РФ", — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, другой разделительный рубеж — река Днепр. "Но на обоих берегах реки расположено несколько больших городов: Запорожье, Днепропетровск, тот же Киев. Резать эти агломерации демаркационными линиями — не наш метод. А значит, все эти города надо забирать. Таким образом, намечается линия Киев — Одесса, к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права. А дальше — как получится", — подчеркнул Константинов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России. Крым стал российским регионом в марте 2014-го по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов о принятии их в состав России.
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россия, киев, украина, владимир константинов, владимир путин, оон, безопасность
Россия, Киев, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН, Безопасность
В Крыму связали безопасность России с лишением Киева выхода к Черному морю

Глава парламента Крыма связал безопасность России с лишением Украины выхода к Черному морю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина должна быть лишена выхода к Черному морю — это может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам России.
"Мы не знаем конкретных планов спецоперации. Все, что озвучено, — это денацификация и демилитаризация. Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Черному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам РФ", — сказал Константинов РИА Новости.
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По его словам, другой разделительный рубеж — река Днепр.
"Но на обоих берегах реки расположено несколько больших городов: Запорожье, Днепропетровск, тот же Киев. Резать эти агломерации демаркационными линиями — не наш метод. А значит, все эти города надо забирать. Таким образом, намечается линия Киев — Одесса, к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права. А дальше — как получится", — подчеркнул Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Крым стал российским регионом в марте 2014-го по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами регионов о принятии их в состав России.
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