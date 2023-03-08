https://ria.ru/20230308/kosovo-1856589320.html

Косовская полиция жестоко избила двух молодых сербов, сообщили СМИ

Косовская полиция жестоко избила двух молодых сербов, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.03.2023

Косовская полиция жестоко избила двух молодых сербов, сообщили СМИ

Члены спецподразделения ROSU полиции самопровозглашенного Косово без всяких причин жестоко избили двух сербов на севере края, молодым людям оказана медпомощь в... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:33

2023-03-08T15:33

2023-03-08T15:33

в мире

косово

сербия

косовска-митровица

александр вучич

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БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Члены спецподразделения ROSU полиции самопровозглашенного Косово без всяких причин жестоко избили двух сербов на севере края, молодым людям оказана медпомощь в больнице, передает портал Kosovo online. В ночь на среду в селе Йошаница муниципалитета Лепосавич на севере Косово и Метохии патруль косовской полиции остановил автомобиль двух местных жителей. Сербы 23-х и 24-х лет ехали медленно, так как искали потерянный ранее сотовый телефон. "Нам преградили дорогу два джипа, из которых вышли около восьми спецназовцев в униформе. Они вытащили нас из машины и начали издевательства. Били нас по головам и ребрам, только когда поняли, что мы здесь живем, отпустили. Мы оба обратились в больницу, болят ребра", - рассказал журналистам один из пострадавших. В клиническо-больничном центре Косовска-Митровица молодых людей осмотрели, провели диагностику и отправили на домашнее лечение. По данным властей Сербии, инциденты на национальной почве, направленные против сербов, их имущества, культурного и духовного наследия в Косово и Метохии происходят каждые полтора дня. Так, 7 марта был задержан по подозрению в терроризме за время конфликта 1998-1999 годов бывший сотрудник полиции самопровозглашенного Косово Златко Арсич. Ранее были лишены свободы несколько его бывших сослуживцев. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, в воскресенье уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.

https://ria.ru/20230213/nato-1851772118.html

https://ria.ru/20230203/kosovo-1849637376.html

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сербия

косовска-митровица

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, косовска-митровица, александр вучич