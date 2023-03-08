Косовская полиция жестоко избила двух молодых сербов, сообщили СМИ
Kosovo online: члены спецподразделения ROSU без всяких причин жестоко избили двух сербов
Вид города Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. Члены спецподразделения ROSU полиции самопровозглашенного Косово без всяких причин жестоко избили двух сербов на севере края, молодым людям оказана медпомощь в больнице, передает портал Kosovo online.
В ночь на среду в селе Йошаница муниципалитета Лепосавич на севере Косово и Метохии патруль косовской полиции остановил автомобиль двух местных жителей. Сербы 23-х и 24-х лет ехали медленно, так как искали потерянный ранее сотовый телефон.
"Нам преградили дорогу два джипа, из которых вышли около восьми спецназовцев в униформе. Они вытащили нас из машины и начали издевательства. Били нас по головам и ребрам, только когда поняли, что мы здесь живем, отпустили. Мы оба обратились в больницу, болят ребра", - рассказал журналистам один из пострадавших.
В клиническо-больничном центре Косовска-Митровица молодых людей осмотрели, провели диагностику и отправили на домашнее лечение. По данным властей Сербии, инциденты на национальной почве, направленные против сербов, их имущества, культурного и духовного наследия в Косово и Метохии происходят каждые полтора дня.
Так, 7 марта был задержан по подозрению в терроризме за время конфликта 1998-1999 годов бывший сотрудник полиции самопровозглашенного Косово Златко Арсич. Ранее были лишены свободы несколько его бывших сослуживцев.
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, в воскресенье уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.