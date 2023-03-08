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Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
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09:02 08.03.2023 (обновлено: 10:25 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html
Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта
Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:02
2023-03-08T10:25
космос - риа наука
япония
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коити ваката
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за любовь и поддержку, а также пожелали внимания и душевного тепла. Видеоролик с поздравлением, снятым на МКС, распространила пресс-служба "Роскосмоса". Командир станции Прокопьев, в свою очередь, поблагодарил женщин за "безграничную любовь и поддержку в любых ситуациях". Он призвал всех представительниц противоположного пола помнить, что они прекрасны, и в этом их сила. "Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам свое внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с международным женским днем!", - добавил космонавт. Помимо Прокопьева и Петелина сейчас на станции находится единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, а также другой космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Фрэнк Рубио. Николь Манн, Джош Кассада, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавты из Японии и ОАЭ Коити Ваката и Султан Аль-Нейади. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли в сентябре 2022 года на "Союзе МС-22", и вернутся в сентябре 2023 года на "Союзе МС-23" из-за неисправности первого корабля. Кикина, Манн, Кассада и Ваката прилетели в октябре 2022 года на американском Crew Dragon, они покинут станцию 9 марта. Экипаж другого Crew Dragon – Боуен, Хобург, Федяев и Аль-Нейади, находятся на станции несколько дней, их корабль причалил 3 марта.
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Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за любовь и поддержку, а также пожелали внимания и душевного тепла.
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космос - риа наука, япония, оаэ, анна кикина, коити ваката, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, международный женский день
Космос - РИА Наука, Япония, ОАЭ, Анна Кикина, Коити Ваката, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, Международный женский день
Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта

Космонавты с орбиты пожелали женщинам внимания и душевного тепла

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за любовь и поддержку, а также пожелали внимания и душевного тепла.
Видеоролик с поздравлением, снятым на МКС, распространила пресс-служба "Роскосмоса".
«
"Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников – 8 марта. И хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года", - сказал Петелин.
Командир станции Прокопьев, в свою очередь, поблагодарил женщин за "безграничную любовь и поддержку в любых ситуациях". Он призвал всех представительниц противоположного пола помнить, что они прекрасны, и в этом их сила.
"Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам свое внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с международным женским днем!", - добавил космонавт.
Помимо Прокопьева и Петелина сейчас на станции находится единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, а также другой космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Фрэнк Рубио. Николь Манн, Джош Кассада, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавты из Японии и ОАЭ Коити Ваката и Султан Аль-Нейади.
Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли в сентябре 2022 года на "Союзе МС-22", и вернутся в сентябре 2023 года на "Союзе МС-23" из-за неисправности первого корабля. Кикина, Манн, Кассада и Ваката прилетели в октябре 2022 года на американском Crew Dragon, они покинут станцию 9 марта. Экипаж другого Crew Dragon – Боуен, Хобург, Федяев и Аль-Нейади, находятся на станции несколько дней, их корабль причалил 3 марта.
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Космос - РИА НаукаЯпонияОАЭАнна КикинаКоити ВакатаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXМеждународный женский день
 
 
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