https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html

Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта

Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023

Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:02

2023-03-08T09:02

2023-03-08T10:25

космос - риа наука

япония

оаэ

анна кикина

коити ваката

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за любовь и поддержку, а также пожелали внимания и душевного тепла. Видеоролик с поздравлением, снятым на МКС, распространила пресс-служба "Роскосмоса". Командир станции Прокопьев, в свою очередь, поблагодарил женщин за "безграничную любовь и поддержку в любых ситуациях". Он призвал всех представительниц противоположного пола помнить, что они прекрасны, и в этом их сила. "Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам свое внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с международным женским днем!", - добавил космонавт. Помимо Прокопьева и Петелина сейчас на станции находится единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, а также другой космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Фрэнк Рубио. Николь Манн, Джош Кассада, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавты из Японии и ОАЭ Коити Ваката и Султан Аль-Нейади. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли в сентябре 2022 года на "Союзе МС-22", и вернутся в сентябре 2023 года на "Союзе МС-23" из-за неисправности первого корабля. Кикина, Манн, Кассада и Ваката прилетели в октябре 2022 года на американском Crew Dragon, они покинут станцию 9 марта. Экипаж другого Crew Dragon – Боуен, Хобург, Федяев и Аль-Нейади, находятся на станции несколько дней, их корабль причалил 3 марта.

https://ria.ru/20230308/vesna-1856532170.html

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Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за любовь и поддержку, а также пожелали внимания и душевного тепла. 2023-03-08T09:02 true PT1M01S

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, япония, оаэ, анна кикина, коити ваката, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, международный женский день