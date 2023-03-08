Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта
Космонавты с орбиты пожелали женщинам внимания и душевного тепла
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, поблагодарили их за любовь и поддержку, а также пожелали внимания и душевного тепла.
Видеоролик с поздравлением, снятым на МКС, распространила пресс-служба "Роскосмоса".
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"Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников – 8 марта. И хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года", - сказал Петелин.
Командир станции Прокопьев, в свою очередь, поблагодарил женщин за "безграничную любовь и поддержку в любых ситуациях". Он призвал всех представительниц противоположного пола помнить, что они прекрасны, и в этом их сила.
"Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам свое внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с международным женским днем!", - добавил космонавт.
Помимо Прокопьева и Петелина сейчас на станции находится единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, а также другой космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Фрэнк Рубио. Николь Манн, Джош Кассада, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавты из Японии и ОАЭ Коити Ваката и Султан Аль-Нейади.
Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли в сентябре 2022 года на "Союзе МС-22", и вернутся в сентябре 2023 года на "Союзе МС-23" из-за неисправности первого корабля. Кикина, Манн, Кассада и Ваката прилетели в октябре 2022 года на американском Crew Dragon, они покинут станцию 9 марта. Экипаж другого Crew Dragon – Боуен, Хобург, Федяев и Аль-Нейади, находятся на станции несколько дней, их корабль причалил 3 марта.