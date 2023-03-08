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Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 08.03.2023 (обновлено: 02:01 09.03.2023)
https://ria.ru/20230308/kornet-1856639689.html
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ
Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-08T22:02
2023-03-09T02:01
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
бмп-2
птрк "корнет"
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что тем самым бойцы сорвали попытку прорыва ВСУ к населенному пункту Водяное. По словам офицера с позывным Саймон, российские военные применили "Корнеты" против украинских БМП-2."Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Оно уже в значительной степени контролируется нами. Бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков. При этом наши коптерщики осуществляли корректировку работы расчета ПТРК", — рассказал он.Населенный пункт Водяное был одним из ключевых элементов украинской эшелонированной обороны на пути к Авдеевке. В феврале он практически полностью перешел под контроль российской армии.Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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авдеевка, вооруженные силы рф, бмп-2, птрк "корнет", украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, БМП-2, ПТРК "Корнет", Украина, Вооруженные силы Украины
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ

Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР украинскую бронетехнику

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ в зоне СВО
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что тем самым бойцы сорвали попытку прорыва ВСУ к населенному пункту Водяное. По словам офицера с позывным Саймон, российские военные применили "Корнеты" против украинских БМП-2.
"Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Оно уже в значительной степени контролируется нами. Бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков. При этом наши коптерщики осуществляли корректировку работы расчета ПТРК", — рассказал он.
Населенный пункт Водяное был одним из ключевых элементов украинской эшелонированной обороны на пути к Авдеевке. В феврале он практически полностью перешел под контроль российской армии.
Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.

ПТРК "Корнет" разработан в Тульском КБ приборостроения в конце 1990-х годов. Управление противотанковой управляемой ракетой производится не по проводам, как в комплексах предыдущих поколений, а посредством лазерного луча.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФБМП-2ПТРК "Корнет"УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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