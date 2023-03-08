https://ria.ru/20230308/kornet-1856639689.html

Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ

Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023

Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ

Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-08T22:02

2023-03-08T22:02

2023-03-09T02:01

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

бмп-2

птрк "корнет"

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что тем самым бойцы сорвали попытку прорыва ВСУ к населенному пункту Водяное. По словам офицера с позывным Саймон, российские военные применили "Корнеты" против украинских БМП-2."Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Оно уже в значительной степени контролируется нами. Бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков. При этом наши коптерщики осуществляли корректировку работы расчета ПТРК", — рассказал он.Населенный пункт Водяное был одним из ключевых элементов украинской эшелонированной обороны на пути к Авдеевке. В феврале он практически полностью перешел под контроль российской армии.Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авдеевка, вооруженные силы рф, бмп-2, птрк "корнет", украина, вооруженные силы украины