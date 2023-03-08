https://ria.ru/20230308/kornet-1856639689.html
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 09.03.2023
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ
Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-08T22:02
2023-03-08T22:02
2023-03-09T02:01
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
бмп-2
птрк "корнет"
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что тем самым бойцы сорвали попытку прорыва ВСУ к населенному пункту Водяное. По словам офицера с позывным Саймон, российские военные применили "Корнеты" против украинских БМП-2."Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Оно уже в значительной степени контролируется нами. Бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков. При этом наши коптерщики осуществляли корректировку работы расчета ПТРК", — рассказал он.Населенный пункт Водяное был одним из ключевых элементов украинской эшелонированной обороны на пути к Авдеевке. В феврале он практически полностью перешел под контроль российской армии.Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, вооруженные силы рф, бмп-2, птрк "корнет", украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, БМП-2, ПТРК "Корнет", Украина, Вооруженные силы Украины
Расчет "Корнета" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР бронетехнику ВСУ
Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил прорывавшуюся к Водяному в ДНР украинскую бронетехнику
ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что тем самым бойцы сорвали попытку прорыва ВСУ к населенному пункту Водяное. По словам офицера с позывным Саймон, российские военные применили "Корнеты" против украинских БМП-2.
"Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Оно уже в значительной степени контролируется нами. Бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков. При этом наши коптерщики осуществляли корректировку работы расчета ПТРК", — рассказал он.
Населенный пункт Водяное был одним из ключевых элементов украинской эшелонированной обороны на пути к Авдеевке
. В феврале он практически полностью перешел под контроль российской армии.
Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин
, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк
и Ясиноватую
. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.
ПТРК "Корнет" разработан в Тульском КБ приборостроения в конце 1990-х годов. Управление противотанковой управляемой ракетой производится не по проводам, как в комплексах предыдущих поколений, а посредством лазерного луча.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине