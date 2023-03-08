https://ria.ru/20230308/kontrol-1856638182.html
В Херсонской области усилят контроль на блокпостах
В Херсонской области усилят контроль на блокпостах - РИА Новости, 08.03.2023
В Херсонской области усилят контроль на блокпостах
В Херсонской области усилят контроль на блокпостах в целях безопасности населения и недопущения проникновения в регион людей со "злыми намерениями", сообщил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:50
2023-03-08T21:50
2023-03-08T21:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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вооруженные силы украины
в мире
россия
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. В Херсонской области усилят контроль на блокпостах в целях безопасности населения и недопущения проникновения в регион людей со "злыми намерениями", сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Я уже подписал распоряжение, обязывающие абсолютно все блокпосты усилить контроль за проезжающими людьми и автомобилями. Это все делается для безопасности наших жителей", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".Сальдо подчеркнул, что все попытки проникнуть в регион со "злыми намерениями, чтобы нанести вред", будут жестко пресекаться."Люди, которые будут это делать, будут подвержены самым жесточайшим наказаниям", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230308/pvo-1856635280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Херсонской области усилят контроль на блокпостах
Сальдо: в Херсонской области усилят контроль на блокпостах в целях безопасности