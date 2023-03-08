https://ria.ru/20230308/kontrol-1856638182.html

В Херсонской области усилят контроль на блокпостах

В Херсонской области усилят контроль на блокпостах - РИА Новости, 08.03.2023

В Херсонской области усилят контроль на блокпостах

В Херсонской области усилят контроль на блокпостах в целях безопасности населения и недопущения проникновения в регион людей со "злыми намерениями", сообщил... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:50

2023-03-08T21:50

2023-03-08T21:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. В Херсонской области усилят контроль на блокпостах в целях безопасности населения и недопущения проникновения в регион людей со "злыми намерениями", сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Я уже подписал распоряжение, обязывающие абсолютно все блокпосты усилить контроль за проезжающими людьми и автомобилями. Это все делается для безопасности наших жителей", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".Сальдо подчеркнул, что все попытки проникнуть в регион со "злыми намерениями, чтобы нанести вред", будут жестко пресекаться."Люди, которые будут это делать, будут подвержены самым жесточайшим наказаниям", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230308/pvo-1856635280.html

херсонская область

украина

россия

днепр (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, днепр (город)