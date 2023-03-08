https://ria.ru/20230308/konflikt-1856645048.html

Разведка США назвала конфликт на Украине событием тектонических масштабов

Разведка США назвала конфликт на Украине событием тектонических масштабов - РИА Новости, 08.03.2023

Разведка США назвала конфликт на Украине событием тектонических масштабов

Конфликт на Украине стал событием тектонических масштабов, который перекраивает отношения России с внешним миром и несет в себе беспрецедентные за десятилетия... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:20

2023-03-08T23:20

2023-03-08T23:20

россия

украина

сша

владимир путин

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине стал событием тектонических масштабов, который перекраивает отношения России с внешним миром и несет в себе беспрецедентные за десятилетия риски военной конфронтации, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США. Они констатировали, что Россия, несмотря на все ограничения, на предстоящее десятилетие останется "значительным и все менее предсказуемым вызовом для США в ключевых сферах". Также отмечается, что боевые действия РФ против Украины являются "тектоническим событием, которое перекраивает отношения России с Западом". Эти процессы все еще разворачиваются и по-прежнему с трудом поддаются прогнозированию, отметила разведка. "Эскалация конфликта в военную конфронтацию между Россией и Западом несет повышенные риски, с которыми мир не сталкивался в течение десятилетий", - говорится в документе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе".

https://radiosputnik.ria.ru/20230308/putin-1856637637.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир путин, в мире