Разведка США назвала конфликт на Украине событием тектонических масштабов
США назвали конфликт на Украине тектоническим событием, перекраивающим отношения с Россией
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине стал событием тектонических масштабов, который перекраивает отношения России с внешним миром и несет в себе беспрецедентные за десятилетия риски военной конфронтации, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США.
Они констатировали, что Россия, несмотря на все ограничения, на предстоящее десятилетие останется "значительным и все менее предсказуемым вызовом для США в ключевых сферах".
Также отмечается, что боевые действия РФ против Украины являются "тектоническим событием, которое перекраивает отношения России с Западом". Эти процессы все еще разворачиваются и по-прежнему с трудом поддаются прогнозированию, отметила разведка. "Эскалация конфликта в военную конфронтацию между Россией и Западом несет повышенные риски, с которыми мир не сталкивался в течение десятилетий", - говорится в документе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе".