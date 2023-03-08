https://ria.ru/20230308/kitay-1856631705.html
США беспокоит "растущая уверенность Пекина в своих ядерных возможностях"
США беспокоит "растущая уверенность Пекина в своих ядерных возможностях" - РИА Новости, 08.03.2023
США беспокоит "растущая уверенность Пекина в своих ядерных возможностях"
КНР наращивает свои ядерные возможности для стратегического соперничества с США, говорится в ежегодном докладе американской разведки. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T20:56
2023-03-08T20:56
2023-03-08T20:56
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. КНР наращивает свои ядерные возможности для стратегического соперничества с США, говорится в ежегодном докладе американской разведки. Его авторы пишут, что руководителей в Пекине якобы "беспокоит тот факт, что из-за растущего напряжения двусторонних отношений, модернизации ядерного арсенала США и улучшения неядерных возможностей НОАК повысилась вероятность нанесения первого ядерного удара со стороны США". "Пекин не пойдет на соглашения, которые бы ограничивали его планы и не согласится обсуждать договоры, которые бы закрепляли превосходство США или России", - отмечают представители разведсообщества США, предупреждая, что "растущая уверенность Пекина в своих ядерных возможностях может ... привести к увеличению обычных конфликтов", а также приводят данные о том, что "Китай строит сотни пусковых шахт для МБР". Авторы доклада также предупреждают о растущей конкуренции США со стороны КНР в таких сферах, как космос и технологии. Ранее в марте помощница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что США необходимо поддерживать контакты с Китаем, чтобы минимизировать угрозы в ядерной сфере на фоне растущих у их азиатского конкурента ядерных арсеналов. В Пекине на это заявили, что Вашингтон раскручивает теорию о "ядерной угрозе" со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала, и сам является главным источником "ядерной угрозы" в мире. Вашингтон многократно заявлял о заинтересованности привлечения Китая к обсуждению возможного соглашения об ограничении ядерного оружия, но Пекин не идет на подобные переговоры.
https://ria.ru/20230303/ssha-1855549389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, народно-освободительная армия китая
В мире, США, Китай, Пекин, Народно-освободительная армия Китая
США беспокоит "растущая уверенность Пекина в своих ядерных возможностях"
Разведка США считает, что КНР перестраивает ядерные силы для стратегического соперничества
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. КНР наращивает свои ядерные возможности для стратегического соперничества с США, говорится в ежегодном докладе американской разведки.
«
"Поскольку китайские лидеры пришли к выводу, что их ядерные возможности недостаточны, Китай переориентирует свои ядерные возможности для стратегического противостояния с Соединенными Штатами", - говорится в докладе.
Его авторы пишут, что руководителей в Пекине
якобы "беспокоит тот факт, что из-за растущего напряжения двусторонних отношений, модернизации ядерного арсенала США и улучшения неядерных возможностей НОАК
повысилась вероятность нанесения первого ядерного удара со стороны США".
"Пекин не пойдет на соглашения, которые бы ограничивали его планы и не согласится обсуждать договоры, которые бы закрепляли превосходство США или России", - отмечают представители разведсообщества США, предупреждая, что "растущая уверенность Пекина в своих ядерных возможностях может ... привести к увеличению обычных конфликтов", а также приводят данные о том, что "Китай строит сотни пусковых шахт для МБР".
МИД Китая назвал США главным источником ядерной угрозы в мире
Авторы доклада также предупреждают о растущей конкуренции США со стороны КНР в таких сферах, как космос и технологии.
Ранее в марте помощница президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что США необходимо поддерживать контакты с Китаем, чтобы минимизировать угрозы в ядерной сфере на фоне растущих у их азиатского конкурента ядерных арсеналов. В Пекине на это заявили, что Вашингтон раскручивает теорию о "ядерной угрозе" со стороны Китая, ища предлог для расширения своего ядерного арсенала, и сам является главным источником "ядерной угрозы" в мире.
Вашингтон многократно заявлял о заинтересованности привлечения Китая к обсуждению возможного соглашения об ограничении ядерного оружия, но Пекин не идет на подобные переговоры.
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