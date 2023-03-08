https://ria.ru/20230308/kiberugroza-1856645334.html

Разведка США назвала Россию крупнейшей киберугрозой

Разведка США назвала Россию крупнейшей киберугрозой - РИА Новости, 08.03.2023

Разведка США назвала Россию крупнейшей киберугрозой

Американская разведка назвала в ежегодном докладе Россию крупнейшей киберугрозой для США, уделяющей повышенное внимание совершенствованию возможностей для атак... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:27

2023-03-08T23:27

2023-03-08T23:27

технологии

россия

сша

украина

владимир путин

нато

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка назвала в ежегодном докладе Россию крупнейшей киберугрозой для США, уделяющей повышенное внимание совершенствованию возможностей для атак на объекты критической инфраструктуры на Западе. "Несмотря на то, что ее киберактивность в ходе этой войны (на Украине) отставала от интенсивности и результативности, какие мы ожидали, Россия останется ключевой киберугрозой", - сказано в документе. Россия, по утверждению разведки, оттачивает и применяет кибервозможности для шпионажа, "операций влияния" и наступательных действий. "Россия уделяет повышенное внимание совершенствованию возможностей для атак критической инфраструктуры, включая подводные кабели и промышленные системы управления в США, а также союзных и партнерских странах", - говорится в докладе. Разведка утверждает, что Россия рассматривает кибервмешательства как "внешнеполитический инструмент, позволяющий влиять на принятие решений в зарубежных странах". Россия традиционно отвергает обвинения в кибервмешательстве в дела зарубежных стран и выражает готовность к международному сотрудничеству для нейтрализации подобных угроз. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230302/kiberbezopasnost-1855336197.html

https://ria.ru/20230210/kiberbezopasnost-1851312906.html

россия

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, сша, украина, владимир путин, нато