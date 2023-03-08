https://ria.ru/20230308/kherson-1856544430.html
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 08.03.2023
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Днепра в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:01
2023-03-08T10:01
2023-03-08T10:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним 43 снаряда, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки, по его словам, украинские националисты выпустили около 100 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области.
https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ нанесли серию ударов по городам и селам на левобережье Днепра в Херсонской области