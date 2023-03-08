https://ria.ru/20230308/kherson-1856544430.html

ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Днепра в Херсонской области

ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 08.03.2023

ВСУ нанесли серию ударов по левобережью Днепра в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:01

2023-03-08T10:01

2023-03-08T10:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мар - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним 43 снаряда, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки, по его словам, украинские националисты выпустили около 100 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области.

https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), новая каховка, происшествия