https://ria.ru/20230308/kharris-1856528124.html
Детская история Камалы Харрис вывела американцев из себя
Детская история Камалы Харрис вывела американцев из себя - РИА Новости, 08.03.2023
Детская история Камалы Харрис вывела американцев из себя
Читатели издания New York Post негативно отреагировали на рассказанную вице-президентом США Камалой Харрис "сомнительную" историю из детства о "плохих... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:04
2023-03-08T07:04
2023-03-08T07:04
в мире
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Читатели издания New York Post негативно отреагировали на рассказанную вице-президентом США Камалой Харрис "сомнительную" историю из детства о "плохих консерваторах".Во время выступления в Колорадо Харрис рассказывала о своем детском увлечении вопросами экологии. "На самом деле, я собираюсь поделиться с вами очень простой историей о том, как однажды я пришла домой и сказала: "А почему консерваторы плохие, мама? Я думала, что мы должны беречь (conserve по-английски. – ред.) вещи"", — сказала вице-президент, добавив, что тогда не могла с этим смириться, а "теперь – может". После этого она разразилась своим "фирменным гоготанием", отметило NYP."Она не имеет права выступать перед малышами, не говоря уже о выступлениях на всю страну", - написал пользователь Ring Ranger."Лучше бы я никогда больше не видел ее и не слышал о ней", - заметил IVrunner undefined."Всегда похожа на смеющуюся дикую гиену", - заявил KYOTE."Все в мире знают, что она не подходит для этой работы, и почему она ее получила", - указал Mars Lee."Это то, что вы получаете, когда голосуете, исходя из цвета кожи, а не способностей", - выразил мнение Fonseworth UB."Как, о боги, она смогла закончить юридическую школу и даже колледж?" – задался вопросом Lutter."По-настоящему забавно то, что Харрис думает, что однажды станет президентом", - добавил Patrick Ireland.
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в мире, камала харрис, сша, колорадо
В мире, Камала Харрис, США, Колорадо
Детская история Камалы Харрис вывела американцев из себя
Читатели NYP раскритиковали вице-президента США Харрис за историю о "плохих консерваторах"
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости.
Читатели издания New York Post негативно отреагировали
на рассказанную вице-президентом США Камалой Харрис "сомнительную" историю из детства о "плохих консерваторах".
Во время выступления в Колорадо
Харрис рассказывала о своем детском увлечении вопросами экологии. "На самом деле, я собираюсь поделиться с вами очень простой историей о том, как однажды я пришла домой и сказала: "А почему консерваторы плохие, мама? Я думала, что мы должны беречь (conserve по-английски. – ред.) вещи"", — сказала вице-президент, добавив, что тогда не могла с этим смириться, а "теперь – может". После этого она разразилась своим "фирменным гоготанием", отметило NYP.
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"Она не имеет права выступать перед малышами, не говоря уже о выступлениях на всю страну", - написал пользователь Ring Ranger.
"Лучше бы я никогда больше не видел ее и не слышал о ней", - заметил IVrunner undefined.
"Всегда похожа на смеющуюся дикую гиену", - заявил KYOTE.
"Все в мире знают, что она не подходит для этой работы, и почему она ее получила", - указал Mars Lee.
"Это то, что вы получаете, когда голосуете, исходя из цвета кожи, а не способностей", - выразил мнение Fonseworth UB.
"Как, о боги, она смогла закончить юридическую школу и даже колледж?" – задался вопросом Lutter.
"По-настоящему забавно то, что Харрис думает, что однажды станет президентом", - добавил Patrick Ireland.
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