https://ria.ru/20230308/isk-1856539812.html

Эксперт оценил шансы Orlen выиграть дело против "Татнефти" и "Транснефти"

Эксперт оценил шансы Orlen выиграть дело против "Татнефти" и "Транснефти" - РИА Новости, 08.03.2023

Эксперт оценил шансы Orlen выиграть дело против "Татнефти" и "Транснефти"

Перспективы удовлетворения требований польской Orlen к "Татнефти" и "Транснефти" из-за прекращения с конца февраля поставок нефти сомнительны, такое мнение РИА... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:38

2023-03-08T09:38

2023-03-08T09:38

экономика

польша

варшава

татнефть

транснефть

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Перспективы удовлетворения требований польской Orlen к "Татнефти" и "Транснефти" из-за прекращения с конца февраля поставок нефти сомнительны, такое мнение РИА Новости высказал руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Максим Башкатов. Orlen намерена потребовать от российской стороны компенсаций из-за непоставки нефти, сообщил в эфире частной радиостанции глава компании Даниель Обайтек. Какие-либо подробности, в том числе сумму компенсаций, он не привел. Польский концерн получал нефть по контрактам с "Роснефтью" и "Татнефтью". Первый действовал до конца января, по нему компания покупала 300 тысяч тонн нефти в месяц. Второй действует до декабря 2024 года, по нему Orlen покупал 200 тысяч тонн в месяц - около 10% поставляемой в страну нефти. "Транснефть" 27 февраля сообщила, что остановила транспортировку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу, так как маршрутные поручения на конец месяца не были оформлены и оплачены и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго. "На данный момент перспективы удовлетворения требования к "Татнефти" и "Транснефти" выглядят сомнительными", – отмечает Башкатов. Споры по "Дружбе" Возможность удовлетворения требований Orlen к "Транснефти" вызывает сомнения, поскольку она выполняет функции транспортной компании, обеспечивая прокачку нефти по нефтепроводу, говорит собеседник агентства. Отсутствие маршрутных поручений и исключение поставок в Польшу из экспортного графика, по словам аналитика, служит весомым доводом в защиту от потенциальных претензий со стороны польской компании. "В то же время перспективы рассмотрения спора между Orlen и "Татнефтью" будут в первую очередь зависеть от условий договора и применимого права", - полагает Башкатов. Башкатов не исключает, что в суде будет исследоваться вопрос о наличии обстоятельств непреодолимой силы, невозможности исполнения и существенного изменения обстоятельств, которые также могут послужить весомым аргументом в защиту "Татнефти". Суд да делоНазвать сумму требований и размер компенсаций "не представляется возможным": они зависят от условий договора, который остаётся конфиденциальным, говорит аналитик из ЦСР. Вероятно, Orlen предъявит требования о взыскании неустойки, предусмотренной соглашением, и убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре с "Татнефтью", и текущей ценой, предполагает он. Башкатов также отмечает, что одним из достоинств арбитража по сравнению с ординарным судебным разбирательством в государственных судах является оперативность разрешения споров. Как правило, говорит он, регламенты арбитражных учреждений устанавливают непродолжительные сроки рассмотрения спора, обычно составляющие около шести месяцев. Однако, предупреждает собеседник агентства, в зависимости от сложности дела и занятости арбитров срок может быть продлен. Пока перспективы удовлетворения требований Orlen к российским компаниям сомнительны, резюмирует Башкатов. "Однако наличие иных обстоятельств может кардинально изменить ситуацию в пользу польской компании. Наконец, нельзя исключать вариант заключения между сторонами мирового соглашения", – заключает аналитик.

https://ria.ru/20230306/polsha-1856073563.html

https://ria.ru/20230228/neft-1854898905.html

https://ria.ru/20230227/neft-1854558141.html

https://ria.ru/20221011/gaz-1822980515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, польша, варшава, татнефть, транснефть