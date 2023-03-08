https://ria.ru/20230308/iphone-1856526584.html

СМИ: в России начали продавать заранее активированные за рубежом iPhone

СМИ: в России начали продавать заранее активированные за рубежом iPhone - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: в России начали продавать заранее активированные за рубежом iPhone

Заранее активированные за рубежом iPhone начали продавать в России, сообщило издание "Известия" со ссылкой на источники на рынке. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:43

2023-03-08T05:43

2023-03-08T10:31

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Заранее активированные за рубежом iPhone начали продавать в России, сообщило издание "Известия" со ссылкой на источники на рынке.По данным СМИ, ссылающегося на крупного дистрибьютора, появление на российском рынке уже активированной продукции Apple связано с рисками для западных компаний, сотрудничающих с Россией, оказаться в американском санкционном списке. Кроме того, бизнесмены опасаются разрывов договоров с производителем iPhone из-за запретов, введенных Вашингтоном.Смартфоны приобретают в Соединенных Штатах дистрибьюторы из Турции, ОАЭ и других государств, ввозят в свои страны, а затем поставляют в Россию. При этом iPhone при активации передают данные о местоположении, поэтом в Apple могут отследить, кто перепродал смартфоны в Россию, и разорвать контракт, привели "Известия" пояснения собеседника.Как отметило издание, количество таких товаров будет только расти, а основным их недостатком станет уменьшение срока общемировой гарантии на смартфон. Однако гарантия, за которую отвечает отечественный продавец, как и раньше, составит один год.В конце февраля США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и других электротоваров стоимостью выше 300 долларов. Также в списке оказались принтеры, электронные калькуляторы, швейные машинки, клавиатуры, кондиционеры, аппаратура для звуко- и видеозаписи, телевизоры, микроволновки и другие товары дороже указанной суммы.

https://ria.ru/20230303/apple-1855770745.html

https://ria.ru/20230228/smartphone-1854821448.html

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россия, сша, турция, apple, apple iphone, технологии