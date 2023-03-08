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Генсек ООН отметил важность продления черноморской зерновой инициативы - РИА Новости, 08.03.2023
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17:24 08.03.2023 (обновлено: 18:13 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/guterresh-1856605478.html
Генсек ООН отметил важность продления черноморской зерновой инициативы
Генсек ООН отметил важность продления черноморской зерновой инициативы - РИА Новости, 08.03.2023
Генсек ООН отметил важность продления черноморской зерновой инициативы
Экспорт продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России крайне важен для глобальной продовольственной безопасности и снижения цен на продукты, заявил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:24
2023-03-08T18:13
экономика
украина
антониу гутерреш
оон
зерновая сделка
россия
в мире
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ООН, 8 мар – РИА Новости. Экспорт продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России крайне важен для глобальной продовольственной безопасности и снижения цен на продукты, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш, отметив важность продления черноморской зерновой инициативы."Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания", - сказал Гутерреш.Он подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы 18 марта". Генсек также заявил о важности работы по созданию условий для "максимально возможного использования экспортной инфраструктуры" на Черном море в соответствии с целями инициативы.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html
https://ria.ru/20230227/sdelka-1854489732.html
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экономика, украина, антониу гутерреш, оон, зерновая сделка, россия, в мире
Экономика, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, зерновая сделка, Россия, В мире
Генсек ООН отметил важность продления черноморской зерновой инициативы

Гутерреш заявил о важности экспорта российских и украинских продуктов для продбезопасности

© AFP 2023 / Sergei SupinskyГенсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар – РИА Новости. Экспорт продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России крайне важен для глобальной продовольственной безопасности и снижения цен на продукты, заявил журналистам в Киеве генсек ООН Антониу Гутерреш, отметив важность продления черноморской зерновой инициативы.
"Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания", - сказал Гутерреш.
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6 марта, 09:27
Он подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы 18 марта". Генсек также заявил о важности работы по созданию условий для "максимально возможного использования экспортной инфраструктуры" на Черном море в соответствии с целями инициативы.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Источник: Турция и ООН хотят гарантий от Запада по зерновой сделке
27 февраля, 07:34
 
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