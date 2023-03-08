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Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 08.03.2023
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10:54 08.03.2023 (обновлено: 10:59 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/guterresh-1856551690.html
Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев
Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 08.03.2023
Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев
Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить вопрос продления черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:54
2023-03-08T10:59
в мире
киев
россия
турция
антониу гутерреш
владимир зеленский
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить вопрос продления черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека ООН. Ранее пресс-служба ООН сообщила о готовящемся визите Гутерреша в Киев, где он планировал встретиться с Владимиром Зеленским. "Генеральный секретарь Антониу Гутерреш находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы", - написал представитель Гутерреша в Twitter. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230307/guterresh-1856458945.html
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в мире, киев, россия, турция, антониу гутерреш, владимир зеленский, оон, зерновая сделка
В мире, Киев, Россия, Турция, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, ООН, зерновая сделка
Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев

Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить зерновую сделку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить вопрос продления черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека ООН.
Ранее пресс-служба ООН сообщила о готовящемся визите Гутерреша в Киев, где он планировал встретиться с Владимиром Зеленским.
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"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы", - написал представитель Гутерреша в Twitter.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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6 марта, 20:42
 
В миреКиевРоссияТурцияАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийООНзерновая сделка
 
 
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