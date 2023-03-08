https://ria.ru/20230308/guterresh-1856551690.html

Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев

Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 08.03.2023

Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить вопрос продления черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:54

2023-03-08T10:54

2023-03-08T10:59

в мире

киев

россия

турция

антониу гутерреш

владимир зеленский

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить вопрос продления черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека ООН. Ранее пресс-служба ООН сообщила о готовящемся визите Гутерреша в Киев, где он планировал встретиться с Владимиром Зеленским. "Генеральный секретарь Антониу Гутерреш находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы", - написал представитель Гутерреша в Twitter. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230307/guterresh-1856458945.html

https://ria.ru/20230306/sdelka-1856239503.html

киев

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, турция, антониу гутерреш, владимир зеленский, оон, зерновая сделка