Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев
Генсек ООН Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить зерновую сделку
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Киев, где планирует обсудить вопрос продления черноморской зерновой инициативы, сообщил представитель генсека ООН.
Ранее пресс-служба ООН сообщила о готовящемся визите Гутерреша в Киев, где он планировал встретиться с Владимиром Зеленским.
"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы", - написал представитель Гутерреша в Twitter.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.