В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент
В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов к пленарной сессии в четверг
ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в среду в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга, что истекло время ультиматума властям и призвал участников акции переместиться ко входу в здание парламента, чтобы не допустить депутатов к завтрашней сессии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Вашадзе заявил на митинге, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов.
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"Время истекло, наши требования не выполнены. Теперь мы все должны переместиться у первого и второго входа здания и не допустить депутатов в парламент на завтрашнюю пленарную сессию", - заявил Вашадзе на митинге.
В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.