https://ria.ru/20230308/gruziya-1856637761.html

В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент

В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент - РИА Новости, 08.03.2023

В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент

Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в среду в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга, что истекло время ультиматума властям и призвал участников акции... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:44

2023-03-08T21:44

2023-03-08T21:44

в мире

грузия

тбилиси

георгий вашадзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в среду в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга, что истекло время ультиматума властям и призвал участников акции переместиться ко входу в здание парламента, чтобы не допустить депутатов к завтрашней сессии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Вашадзе заявил на митинге, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов. В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852185431.html

грузия

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Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента 2023-03-08T21:44 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, тбилиси, георгий вашадзе, саломе зурабишвили