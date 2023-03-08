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В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент - РИА Новости, 08.03.2023
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21:44 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856637761.html
В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент
В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент - РИА Новости, 08.03.2023
В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент
Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в среду в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга, что истекло время ультиматума властям и призвал участников акции... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:44
2023-03-08T21:44
в мире
грузия
тбилиси
георгий вашадзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в среду в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга, что истекло время ультиматума властям и призвал участников акции переместиться ко входу в здание парламента, чтобы не допустить депутатов к завтрашней сессии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Вашадзе заявил на митинге, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов. В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
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Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах
Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента
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в мире, грузия, тбилиси, георгий вашадзе, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Георгий Вашадзе, Саломе Зурабишвили
В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов в парламент

В Тбилиси оппозиция призвала не допустить депутатов к пленарной сессии в четверг

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил в среду в ходе проходящего в центре Тбилиси митинга, что истекло время ультиматума властям и призвал участников акции переместиться ко входу в здание парламента, чтобы не допустить депутатов к завтрашней сессии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Вашадзе заявил на митинге, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов.
«
"Время истекло, наши требования не выполнены. Теперь мы все должны переместиться у первого и второго входа здания и не допустить депутатов в парламент на завтрашнюю пленарную сессию", - заявил Вашадзе на митинге.
В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а так же посол США в Грузии Келли Дегнан ранее сообщали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
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