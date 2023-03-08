На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям
В Грузии оппозиция призвала власти отозвать проект об иноагентах и освободить задержанных
ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Участники масштабной акции протеста в Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования во избежание эскалации напряженности, передает корреспондент РИА Новости.
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"Грузинская мечта" должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных вчера", — заявил оппозиционер Георгий Вашадзе.
Он добавил, что руководству страны дается на это один час, иначе активисты "перейдут к другим шагам".
Масштабная акция протеста проходит сегодня вечером в центре Тбилиси на проспекте Руставели. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. На прошедшем накануне митинге полиция задержала 66 участников акции. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон.
Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.