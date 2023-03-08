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На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям - РИА Новости, 08.03.2023
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20:29 08.03.2023 (обновлено: 20:48 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856629926.html
На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям
На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям - РИА Новости, 08.03.2023
На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям
Участники масштабной акции протеста в Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования во избежание эскалации напряженности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T20:29
2023-03-08T20:48
в мире
тбилиси
грузия
георгий вашадзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Участники масштабной акции протеста в Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования во избежание эскалации напряженности, передает корреспондент РИА Новости. Он добавил, что руководству страны дается на это один час, иначе активисты "перейдут к другим шагам".Масштабная акция протеста проходит сегодня вечером в центре Тбилиси на проспекте Руставели. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. На прошедшем накануне митинге полиция задержала 66 участников акции. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон.Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856597729.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах
Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента
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в мире, тбилиси, грузия, георгий вашадзе, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Грузия, Георгий Вашадзе, Саломе Зурабишвили
На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям

В Грузии оппозиция призвала власти отозвать проект об иноагентах и освободить задержанных

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Участники масштабной акции протеста в Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования во избежание эскалации напряженности, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Грузинская мечта" должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных вчера", — заявил оппозиционер Георгий Вашадзе.
Он добавил, что руководству страны дается на это один час, иначе активисты "перейдут к другим шагам".
Масштабная акция протеста проходит сегодня вечером в центре Тбилиси на проспекте Руставели. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. На прошедшем накануне митинге полиция задержала 66 участников акции. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон.
Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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В миреТбилисиГрузияГеоргий ВашадзеСаломе Зурабишвили
 
 
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