https://ria.ru/20230308/gruziya-1856629926.html

На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям

На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям - РИА Новости, 08.03.2023

На митинге в Тбилиси оппозиция выдвинула два требования к властям

Участники масштабной акции протеста в Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования во избежание эскалации напряженности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T20:29

2023-03-08T20:29

2023-03-08T20:48

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георгий вашадзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Участники масштабной акции протеста в Тбилиси выдвинули властям Грузии два требования во избежание эскалации напряженности, передает корреспондент РИА Новости. Он добавил, что руководству страны дается на это один час, иначе активисты "перейдут к другим шагам".Масштабная акция протеста проходит сегодня вечером в центре Тбилиси на проспекте Руставели. Люди выступают против принятия закона об иностранных агентах. На прошедшем накануне митинге полиция задержала 66 участников акции. Позже президент страны Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением, в котором выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на спорный закон.Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856597729.html

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Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах Собравшаяся на акции в Тбилиси оппозиция выдвинула требование к властям в течение часа отозвать законопроект об иноагентах из парламента 2023-03-08T20:29 true PT0M30S

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в мире, тбилиси, грузия, георгий вашадзе, саломе зурабишвили