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Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы - РИА Новости, 09.03.2023
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23:17 08.03.2023 (обновлено: 02:07 09.03.2023)
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html
Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы
Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы - РИА Новости, 09.03.2023
Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы
Грузию всколыхнула очередная волна протестов. Во вторник после принятия закона об иноагентах несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на митинг у здания... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-08T23:17
2023-03-09T02:07
аналитика
в мире
грузия
саломе зурабишвили
сша
оон
украина
евросоюз
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Грузию всколыхнула очередная волна протестов. Во вторник после принятия закона об иноагентах несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на митинг у здания парламента на проспекте Руставели. Поначалу все протекало мирно, но ближе к ночи митингующие попытались проникнуть в здание парламента, им даже удалось прорвать ограждения и пробраться во внутренний двор.После первых попыток разгона демонстрации они даже бросали в полицейских коктейли Молотова. Пострадали около полусотни сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее полиция все же сумела положить конец беспорядкам: 66 митингующих, включая нескольких лидеров оппозиции, удалось задержать. Однако на следующий день противники действующей власти сообщили о планах провести новую акцию.Грузия — парламентская республика, то есть реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства, но, что интересно, президент Саломе Зурабишвили поддержала требования оппозиции. К ней мы еще вернемся, для начала определимся, что это за закон такой, который вызвал столь бурное недовольство, — здесь есть в чем разобраться.На самом деле речь идет сразу о двух документах: "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Они во многом похожи, но есть различия. Первый, по словам представителей правящей партии, — более мягкий, полностью соответствует правовым стандартам. Этот вариант еще называют грузинским. В соответствии с ним агентом иностранного влияния может быть признано только юридическое лицо, если оно получает из-за рубежа более 20 процентов доходов.Второй, так называемый американский, близок к принятому в 1938 году в США (и действующему до сих пор) закону о регистрации иностранных агентов — FARA. Он распространяется также и на физических лиц. При этом "грузинская" версия ограничивается административным наказанием, а вот "американская" предусматривает и уголовное.Во вторник парламент поддержал более мягкий вариант в первом чтении. Голосование по второму пройдет 9 марта. Если оба документа одобрят, то власти обещают выбрать тот из них, который посчитает более демократичным Венецианская комиссия Совета Европы.Но все эти нюансы и тонкости не помешали оппозиции вывести людей на улицы под лозунгом "Нет российскому закону!". При чем тут Россия, мягко говоря, не очень понятно, но противники действующей власти считают, что Грузией управляют кремлевские марионетки.К слову, о марионетках. Президент Грузии Саломе Зурабишвили изначально планировала наложить вето на закон, а спустя несколько часов после начала акции протеста обратилась к народу страны и поддержала митингующих. Прелесть ситуации в том, что делала она это из США на фоне статуи Свободы — туда Зурабишвили направилась, чтобы поучаствовать в сессии Комиссии ООН по положению женщин, встретиться с генсеком Антониу Гутерришем и даже самим мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом! Невиданная честь для молодой демократии. Также в программе ее поездки крайне необходимая лекция для американских студентов Школы государственного управления Джона Кеннеди. Все это — на фоне очень острой ситуации в стране. Ну, понимаете, лекция в Гарварде сама себя не прочитает, а без нее кризиса в американской образовательной системе не миновать.Впрочем, удивляться тут особенно нечему. Как бы не по-джентльменски это ни звучало, Зурабишвили — 70 лет. И о возрасте почтенной дамы не стоило бы вспоминать, если бы она не родилась во Франции, выросла во Франции, получила образование во Франции (и в США), построила карьеру во французском МИД и доросла до посла Франции в Грузии. Этот путь отнял у нее 50 лет из 70. Спустя год после прибытия Зурабишвили в Тбилиси — в марте 2004 года — Саакашвили назначил ее ни много ни мало министром иностранных дел. Так что ей не привыкать радеть за отчизну издалека.Естественно, законопроект осудили на Западе. Посольство США назвало случившееся "черным днем грузинской демократии". "Вся королевская рать" тоже не заставила себя долго ждать: хранитель привилегированных европейских садов цивилизованности Жозеп Боррель сразу же раскритиковал документ, заявив, что закон противоречит европейским ценностям, а значит, заветная цель Тбилиси попасть в ЕС — под угрозой.Вслед за посольством новость добралась и до Госдепа. Там даже пригрозили ввести санкции против Грузии. То есть США на полном серьезе рассматривают возможность ввести ограничения за нарушение демократических прав против страны, принимающей закон, который гораздо мягче того, что действует в Америке. Поразительная логика! Или то, что дозволено Вашингтону, не дозволено Тбилиси? Иными словами, "молодой демократии" напрямую говорят: "Знайте свое место".А что оппозиция? Противники действующей власти винят правительство в пророссийских настроениях и критикуют за жестокий разгон митинга. Это забавно слышать от сторонников Саакашвили, который куда более жестко разгонял акции протеста в 2011 году.При этом ключевое отличие между соратниками бывшего одесского губернатора и нынешними властями — видение грузинской политики в свете конфликта на Украине. У Саакашвили уже имеется опыт 2008 года, и он, очевидно, хочет его повторить. Правящая партия "Грузинская мечта", в свою очередь, пока сопротивляется тому, чтобы стать еще одной стороной конфликта, и воздерживается не только от открытия второго фронта, но и от антироссийских санкций. Думается, что это единственно возможная прогрузинская политика в данной ситуации. Задача же Саакашвили — столкнуть страну в пропасть новой войны, потому что так сказали спонсоры на Западе.Ах да. Отдельно хочется поговорить о российских релокантах в Тбилиси. Они, естественно, закон активно раскритиковали — документ же подают как прокремлевский. Что ж, с такими "борцами против режима" у грузинского правительства есть все шансы выстоять.Если же нет, то россияне из Грузии переедут в еще какую-нибудь страну. Им не привыкать. А вот для грузин приход к власти политических сил, ратующих за конфликт с Россией, может привести к национальной трагедии. Но какое до этого дело стыдливым деколонизаторам?
https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856597729.html
https://ria.ru/20230308/borrel-1856566851.html
https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852185431.html
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Давид Нармания
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аналитика, в мире, грузия, саломе зурабишвили, сша, оон, украина, евросоюз, жозеп боррель, франция
Аналитика, В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, США, ООН, Украина, Евросоюз, Жозеп Боррель, Франция

Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста разворачивают флаг ЕС у здания парламента Грузии
Участники акции протеста разворачивают флаг ЕС у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Sputnik /
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Участники акции протеста разворачивают флаг ЕС у здания парламента Грузии. Архивное фото
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Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Грузию всколыхнула очередная волна протестов. Во вторник после принятия закона об иноагентах несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на митинг у здания парламента на проспекте Руставели. Поначалу все протекало мирно, но ближе к ночи митингующие попытались проникнуть в здание парламента, им даже удалось прорвать ограждения и пробраться во внутренний двор.
После первых попыток разгона демонстрации они даже бросали в полицейских коктейли Молотова. Пострадали около полусотни сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее полиция все же сумела положить конец беспорядкам: 66 митингующих, включая нескольких лидеров оппозиции, удалось задержать. Однако на следующий день противники действующей власти сообщили о планах провести новую акцию.
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26 февраля, 08:00
Грузия — парламентская республика, то есть реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства, но, что интересно, президент Саломе Зурабишвили поддержала требования оппозиции. К ней мы еще вернемся, для начала определимся, что это за закон такой, который вызвал столь бурное недовольство, — здесь есть в чем разобраться.
На самом деле речь идет сразу о двух документах: "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Они во многом похожи, но есть различия. Первый, по словам представителей правящей партии, — более мягкий, полностью соответствует правовым стандартам. Этот вариант еще называют грузинским. В соответствии с ним агентом иностранного влияния может быть признано только юридическое лицо, если оно получает из-за рубежа более 20 процентов доходов.
Второй, так называемый американский, близок к принятому в 1938 году в США (и действующему до сих пор) закону о регистрации иностранных агентов — FARA. Он распространяется также и на физических лиц. При этом "грузинская" версия ограничивается административным наказанием, а вот "американская" предусматривает и уголовное.
Во вторник парламент поддержал более мягкий вариант в первом чтении. Голосование по второму пройдет 9 марта. Если оба документа одобрят, то власти обещают выбрать тот из них, который посчитает более демократичным Венецианская комиссия Совета Европы.
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Косачев прокомментировал ситуацию с принятием закона об иноагентах в Грузии
Вчера, 16:22
Но все эти нюансы и тонкости не помешали оппозиции вывести людей на улицы под лозунгом "Нет российскому закону!". При чем тут Россия, мягко говоря, не очень понятно, но противники действующей власти считают, что Грузией управляют кремлевские марионетки.
К слову, о марионетках. Президент Грузии Саломе Зурабишвили изначально планировала наложить вето на закон, а спустя несколько часов после начала акции протеста обратилась к народу страны и поддержала митингующих. Прелесть ситуации в том, что делала она это из США на фоне статуи Свободы — туда Зурабишвили направилась, чтобы поучаствовать в сессии Комиссии ООН по положению женщин, встретиться с генсеком Антониу Гутерришем и даже самим мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом! Невиданная честь для молодой демократии. Также в программе ее поездки крайне необходимая лекция для американских студентов Школы государственного управления Джона Кеннеди. Все это — на фоне очень острой ситуации в стране. Ну, понимаете, лекция в Гарварде сама себя не прочитает, а без нее кризиса в американской образовательной системе не миновать.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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Вчера, 12:43
Впрочем, удивляться тут особенно нечему. Как бы не по-джентльменски это ни звучало, Зурабишвили — 70 лет. И о возрасте почтенной дамы не стоило бы вспоминать, если бы она не родилась во Франции, выросла во Франции, получила образование во Франции (и в США), построила карьеру во французском МИД и доросла до посла Франции в Грузии. Этот путь отнял у нее 50 лет из 70. Спустя год после прибытия Зурабишвили в Тбилиси — в марте 2004 года — Саакашвили назначил ее ни много ни мало министром иностранных дел. Так что ей не привыкать радеть за отчизну издалека.
Естественно, законопроект осудили на Западе. Посольство США назвало случившееся "черным днем грузинской демократии". "Вся королевская рать" тоже не заставила себя долго ждать: хранитель привилегированных европейских садов цивилизованности Жозеп Боррель сразу же раскритиковал документ, заявив, что закон противоречит европейским ценностям, а значит, заветная цель Тбилиси попасть в ЕС — под угрозой.
Вслед за посольством новость добралась и до Госдепа. Там даже пригрозили ввести санкции против Грузии. То есть США на полном серьезе рассматривают возможность ввести ограничения за нарушение демократических прав против страны, принимающей закон, который гораздо мягче того, что действует в Америке. Поразительная логика! Или то, что дозволено Вашингтону, не дозволено Тбилиси? Иными словами, "молодой демократии" напрямую говорят: "Знайте свое место".
А что оппозиция? Противники действующей власти винят правительство в пророссийских настроениях и критикуют за жестокий разгон митинга. Это забавно слышать от сторонников Саакашвили, который куда более жестко разгонял акции протеста в 2011 году.
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Страны НАТО активизируют поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии
15 февраля, 15:09
При этом ключевое отличие между соратниками бывшего одесского губернатора и нынешними властями — видение грузинской политики в свете конфликта на Украине. У Саакашвили уже имеется опыт 2008 года, и он, очевидно, хочет его повторить. Правящая партия "Грузинская мечта", в свою очередь, пока сопротивляется тому, чтобы стать еще одной стороной конфликта, и воздерживается не только от открытия второго фронта, но и от антироссийских санкций. Думается, что это единственно возможная прогрузинская политика в данной ситуации. Задача же Саакашвили — столкнуть страну в пропасть новой войны, потому что так сказали спонсоры на Западе.
Ах да. Отдельно хочется поговорить о российских релокантах в Тбилиси. Они, естественно, закон активно раскритиковали — документ же подают как прокремлевский. Что ж, с такими "борцами против режима" у грузинского правительства есть все шансы выстоять.
Если же нет, то россияне из Грузии переедут в еще какую-нибудь страну. Им не привыкать. А вот для грузин приход к власти политических сил, ратующих за конфликт с Россией, может привести к национальной трагедии. Но какое до этого дело стыдливым деколонизаторам?
Вид на Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
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29 января, 08:00
 
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