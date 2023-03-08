https://ria.ru/20230308/gruziya-1856516913.html

Спецназ приступил к разгону митингующих в Тбилиси

Спецназ приступил к разгону митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023

Спецназ приступил к разгону митингующих в Тбилиси

Сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели в центре Тбилиси для разгона акции протеста против законопроекта РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:44

2023-03-08T00:44

2023-03-08T01:11

тбилиси

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели в центре Тбилиси для разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах, кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах."Спецназ двинулся по проспекту Руставели с двух локаций, с площади Свободы и улицы Читадзе", - сообщает телеканал "Рустави 2".Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси проходит с утра вторника, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении.В поддержку протестующих высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20230307/gruziya-1856510754.html

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тбилиси, грузия, саломе зурабишвили, рустави 2, в мире