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Спецназ приступил к разгону митингующих в Тбилиси
Спецназ приступил к разгону митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023
Спецназ приступил к разгону митингующих в Тбилиси
Сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели в центре Тбилиси для разгона акции протеста против законопроекта РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:44
2023-03-08T00:44
2023-03-08T01:11
тбилиси
грузия
саломе зурабишвили
рустави 2
в мире
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ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели в центре Тбилиси для разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах, кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах."Спецназ двинулся по проспекту Руставели с двух локаций, с площади Свободы и улицы Читадзе", - сообщает телеканал "Рустави 2".Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси проходит с утра вторника, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении.В поддержку протестующих высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тбилиси, грузия, саломе зурабишвили, рустави 2, в мире
Тбилиси, Грузия, Саломе Зурабишвили, Рустави 2, В мире
Спецназ приступил к разгону митингующих в Тбилиси
В Тбилиси спецназ приступил к разгону митингующих, применяя слезоточивый газ и водомет
ТБИЛИСИ, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели в центре Тбилиси для разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах, кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах.
"Спецназ двинулся по проспекту Руставели с двух локаций, с площади Свободы и улицы Читадзе", - сообщает телеканал "Рустави 2
".
Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси проходит с утра вторника, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении.
В поддержку протестующих высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили
наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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