https://ria.ru/20230308/granitsy-1856600358.html

В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России

В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России - РИА Новости, 08.03.2023

В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:47

2023-03-08T16:47

2023-03-08T16:47

россия

михаил шеремет

нато

госдума рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на восток. По его словам, расширение НАТО на восток нужно оставить, создав на западных рубежах России буферную зону из нейтральных государств. "Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230307/nato-1856428815.html

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россия, михаил шеремет, нато, госдума рф, в мире