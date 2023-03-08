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В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России - РИА Новости, 08.03.2023
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:47
2023-03-08T16:47
2023-03-08T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на восток. По его словам, расширение НАТО на восток нужно оставить, создав на западных рубежах России буферную зону из нейтральных государств. "Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения", - подчеркнул депутат.
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россия, михаил шеремет, нато, госдума рф, в мире
Россия, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, В мире
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России
В Госдуме предложили создать буферную зону из нейтральных стран на западных рубежах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на восток.
«
"России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военных блок НАТО", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, расширение НАТО на восток нужно оставить, создав на западных рубежах России буферную зону из нейтральных государств.
"Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения", - подчеркнул депутат.
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