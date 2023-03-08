Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/granitsy-1856600358.html
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России - РИА Новости, 08.03.2023
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:47
2023-03-08T16:47
россия
михаил шеремет
нато
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на восток. По его словам, расширение НАТО на восток нужно оставить, создав на западных рубежах России буферную зону из нейтральных государств. "Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230307/nato-1856428815.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил шеремет, нато, госдума рф, в мире
Россия, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, В мире
В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России

В Госдуме предложили создать буферную зону из нейтральных стран на западных рубежах России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на восток.
«
"России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военных блок НАТО", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, расширение НАТО на восток нужно оставить, создав на западных рубежах России буферную зону из нейтральных государств.
"Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения", - подчеркнул депутат.
Флаг НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО
7 марта, 15:50
 
РоссияМихаил ШереметНАТОГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала