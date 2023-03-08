https://ria.ru/20230308/goroda-1856440309.html

Названы города России с ярким женским наследием

Названы города России с ярким женским наследием - РИА Новости, 08.03.2023

Названы города России с ярким женским наследием

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, в истории которых женщины сыграли... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T05:13

2023-03-08T05:13

2023-03-08T14:36

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, в истории которых женщины сыграли исключительную роль, сообщает пресс-служба ВШБ.Москва: слезам не веритМожно начать день с просмотра кинофильма в той самой высотке, где снимали сагу "Москва слезам не верит": в историческом кинотеатре "Иллюзион" 1966 года постройки. На доме большое количество памятных табличек с именами выдающихся жильцов: Людмила Зыкина, Галина Уланова и многие другие.Или прогуляться по Моховой, посмотреть исторический комплекс МГУ, а потом уехать на Воробьевы горы, к главному зданию Московского государственного университета. Своим возникновением это знаменитое учебное заведение обязано императрице Елизавете Петровне, по приказу которой в 1755 году был учрежден Московский университет.Вдохновиться подвигами советских женщин можно на ВДНХ, где стоит скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". На Большой Дмитровке есть сквер Майи Плисецкой. Таруса: душа поэтаО названии этого древнерусского города ходит красивая легенда: проплывал однажды князь Святослав по реке Оке, любовался пейзажами. Увидев небольшую деревеньку, воскликнул: "То – Русь!" С тех пор и пошло название Таруса. На самом деле имя города, основанного в 1246 году, произошло от реки, впадающей в Оку.В городском парке стоят памятники Цветаевой, Ахмадулиной. Но истинной хозяйкой этих мест можно назвать Марину Цветаеву. Поэтесса часто приезжала в Тарусу за спокойствием и вдохновением. В городском саду даже установлен камень с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева" — так она завещала в своем эссе, скучая по родным краям в Париже. Стоит посетить Тарусский музей семьи Цветаевых, где хранятся предметы, фотографии, акварели и другие личные вещи.Мещовск: город русских царицНебольшой город Мещовск ведет историю с XIII века. Евдокия Стрешнева, жена царя Михаила Федоровича и мать Алексея Михайловича, родом из этих мест. И еще одна царица родилась здесь. Это Евдокия Лопухина — первая супруга Петра I, мать царевича Алексея.В городе можно посетить музей "Трех цариц". Третья — Наталья Нарышкина, вторая жена Алексея Михайловича Тишайшего и мать Петра I — родом не из Мещовска, но из окрестностей губернии.Иваново: застывший в камне авангардИваново в статусе города с XIX века. "Русский Манчестер", "столица невест" — так его называют. Последнее, кстати, по данным статистики, с начала XXI века уже не актуально.Стоит поехать в Иваново как в столицу русского авангарда, который вновь переживает всплеск популярности. В 1920-30 годы город считался революционным и пролетарским, поэтому здесь очень много строили — больше архитектурных памятников этой эпохи только в Москве. В Иваново можно посмотреть Дом-подкову, рядом с которым Дом-пуля (по слухам, что их соединяет подземный ход!), Дом-корабль — памятник федерального значения, 400-квартирный Дом-коллектив.Есть и чисто "девчачьи" прогулки — в Музей ивановского ситца, Музей промышленности и искусства, а потом — на романтический променад по центральной набережной реки Уводь.Великий Новгород: родина Марфы-посадницыМарфа Борецкая, или Марфа-посадница, была одним из лидеров новгородской оппозиции во второй половине XV века. "Посадница"— трактуют как что-то вроде титула, "правительница", но формально в то время женщина распоряжаться не могла. Так что, скорее всего, лишь "жена посадника".К началу XX века вокруг могилы Марфы-посадницы на погосте у деревни Млево возник культ. Когда-то монахи млевской церкви зафиксировали длинный ряд чудес. О них стало известно благодаря выдающемуся ученому, художнику Николаю Рериху, который участвовал здесь в археологических раскопках. Тогда и потянулись первые паломники. Сейчас могильный камень Марфы-посадницы – популярный туристический объект.Советуем прогуляться по территории Новгородского Кремля, посмотреть с холма на воображаемый посад — часть города за крепостными стенами, где жили ремесленники и торговцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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