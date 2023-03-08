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Названы города России с ярким женским наследием - РИА Новости, 08.03.2023
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Туризм
 
05:13 08.03.2023 (обновлено: 14:36 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/goroda-1856440309.html
Названы города России с ярким женским наследием
Названы города России с ярким женским наследием - РИА Новости, 08.03.2023
Названы города России с ярким женским наследием
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, в истории которых женщины сыграли... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T05:13
2023-03-08T14:36
туризм
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туристы
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москва
таруса
иваново
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, в истории которых женщины сыграли исключительную роль, сообщает пресс-служба ВШБ.Москва: слезам не веритМожно начать день с просмотра кинофильма в той самой высотке, где снимали сагу "Москва слезам не верит": в историческом кинотеатре "Иллюзион" 1966 года постройки. На доме большое количество памятных табличек с именами выдающихся жильцов: Людмила Зыкина, Галина Уланова и многие другие.Или прогуляться по Моховой, посмотреть исторический комплекс МГУ, а потом уехать на Воробьевы горы, к главному зданию Московского государственного университета. Своим возникновением это знаменитое учебное заведение обязано императрице Елизавете Петровне, по приказу которой в 1755 году был учрежден Московский университет.Вдохновиться подвигами советских женщин можно на ВДНХ, где стоит скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". На Большой Дмитровке есть сквер Майи Плисецкой. Таруса: душа поэтаО названии этого древнерусского города ходит красивая легенда: проплывал однажды князь Святослав по реке Оке, любовался пейзажами. Увидев небольшую деревеньку, воскликнул: "То – Русь!" С тех пор и пошло название Таруса. На самом деле имя города, основанного в 1246 году, произошло от реки, впадающей в Оку.В городском парке стоят памятники Цветаевой, Ахмадулиной. Но истинной хозяйкой этих мест можно назвать Марину Цветаеву. Поэтесса часто приезжала в Тарусу за спокойствием и вдохновением. В городском саду даже установлен камень с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева" — так она завещала в своем эссе, скучая по родным краям в Париже. Стоит посетить Тарусский музей семьи Цветаевых, где хранятся предметы, фотографии, акварели и другие личные вещи.Мещовск: город русских царицНебольшой город Мещовск ведет историю с XIII века. Евдокия Стрешнева, жена царя Михаила Федоровича и мать Алексея Михайловича, родом из этих мест. И еще одна царица родилась здесь. Это Евдокия Лопухина — первая супруга Петра I, мать царевича Алексея.В городе можно посетить музей "Трех цариц". Третья — Наталья Нарышкина, вторая жена Алексея Михайловича Тишайшего и мать Петра I — родом не из Мещовска, но из окрестностей губернии.Иваново: застывший в камне авангардИваново в статусе города с XIX века. "Русский Манчестер", "столица невест" — так его называют. Последнее, кстати, по данным статистики, с начала XXI века уже не актуально.Стоит поехать в Иваново как в столицу русского авангарда, который вновь переживает всплеск популярности. В 1920-30 годы город считался революционным и пролетарским, поэтому здесь очень много строили — больше архитектурных памятников этой эпохи только в Москве. В Иваново можно посмотреть Дом-подкову, рядом с которым Дом-пуля (по слухам, что их соединяет подземный ход!), Дом-корабль — памятник федерального значения, 400-квартирный Дом-коллектив.Есть и чисто "девчачьи" прогулки — в Музей ивановского ситца, Музей промышленности и искусства, а потом — на романтический променад по центральной набережной реки Уводь.Великий Новгород: родина Марфы-посадницыМарфа Борецкая, или Марфа-посадница, была одним из лидеров новгородской оппозиции во второй половине XV века. "Посадница"— трактуют как что-то вроде титула, "правительница", но формально в то время женщина распоряжаться не могла. Так что, скорее всего, лишь "жена посадника".К началу XX века вокруг могилы Марфы-посадницы на погосте у деревни Млево возник культ. Когда-то монахи млевской церкви зафиксировали длинный ряд чудес. О них стало известно благодаря выдающемуся ученому, художнику Николаю Рериху, который участвовал здесь в археологических раскопках. Тогда и потянулись первые паломники. Сейчас могильный камень Марфы-посадницы – популярный туристический объект.Советуем прогуляться по территории Новгородского Кремля, посмотреть с холма на воображаемый посад — часть города за крепостными стенами, где жили ремесленники и торговцы.
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новости - туризм, туристы, туризм, москва, таруса, иваново, высшая школа экономики (вшэ), куда поехать в выходные, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Москва, Таруса, Иваново, Высшая школа экономики (ВШЭ), куда поехать в выходные, куда поехать
Названы города России с ярким женским наследием

Исследование: названы туристические города России с ярким женским наследием

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОткрытие мемориальной доски и сквера, названного в честь балерины Майи Плисецкой
Открытие мемориальной доски и сквера, названного в честь балерины Майи Плисецкой - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, в истории которых женщины сыграли исключительную роль, сообщает пресс-служба ВШБ.

Москва: слезам не верит

Можно начать день с просмотра кинофильма в той самой высотке, где снимали сагу "Москва слезам не верит": в историческом кинотеатре "Иллюзион" 1966 года постройки. На доме большое количество памятных табличек с именами выдающихся жильцов: Людмила Зыкина, Галина Уланова и многие другие.
Или прогуляться по Моховой, посмотреть исторический комплекс МГУ, а потом уехать на Воробьевы горы, к главному зданию Московского государственного университета. Своим возникновением это знаменитое учебное заведение обязано императрице Елизавете Петровне, по приказу которой в 1755 году был учрежден Московский университет.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кинотеатр "Иллюзион" в Москве

Кинотеатр Иллюзион в Москве

Кинотеатр "Иллюзион" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 4
© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанк

Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве

МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.

Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве

© РИА Новости / Евгений Филиппов
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2 из 4
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Молодожены на Воробьевых горах в Москве.

Молодожены на Воробьевых горах в Москве

Молодожены на Воробьевых горах в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 4
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Трамваи в районе метро ВДНХ в Москве. На дальнем плане - скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница"

Трамваи в районе метро ВДНХ в Москве

Трамваи в районе метро ВДНХ в Москве. На дальнем плане - скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница"

© РИА Новости / Антон Денисов
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4 из 4

Кинотеатр "Иллюзион" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 4

Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве

© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 4

Молодожены на Воробьевых горах в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 4

Трамваи в районе метро ВДНХ в Москве. На дальнем плане - скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница"

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Вдохновиться подвигами советских женщин можно на ВДНХ, где стоит скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". На Большой Дмитровке есть сквер Майи Плисецкой.

Таруса: душа поэта

О названии этого древнерусского города ходит красивая легенда: проплывал однажды князь Святослав по реке Оке, любовался пейзажами. Увидев небольшую деревеньку, воскликнул: "То – Русь!" С тех пор и пошло название Таруса. На самом деле имя города, основанного в 1246 году, произошло от реки, впадающей в Оку.
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Таруса. Памятник Марине Цветаевой / Cropped imageПамятник Марине Цветаевой в Тарусе
Памятник Марине Цветаевой в Тарусе
Памятник Марине Цветаевой в Тарусе
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Таруса. Памятник Марине Цветаевой / Cropped image
1 из 2
© Depositphotos.com / nokola@gmail.comМузей семьи Цветаевых в Тарусе
Музей семьи Цветаевых в Тарусе
Музей семьи Цветаевых в Тарусе
© Depositphotos.com / nokola@gmail.com
2 из 2
Памятник Марине Цветаевой в Тарусе
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Таруса. Памятник Марине Цветаевой / Cropped image
1 из 2
Музей семьи Цветаевых в Тарусе
© Depositphotos.com / nokola@gmail.com
2 из 2
В городском парке стоят памятники Цветаевой, Ахмадулиной. Но истинной хозяйкой этих мест можно назвать Марину Цветаеву. Поэтесса часто приезжала в Тарусу за спокойствием и вдохновением. В городском саду даже установлен камень с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева" — так она завещала в своем эссе, скучая по родным краям в Париже.
Стоит посетить Тарусский музей семьи Цветаевых, где хранятся предметы, фотографии, акварели и другие личные вещи.

Мещовск: город русских цариц

Небольшой город Мещовск ведет историю с XIII века. Евдокия Стрешнева, жена царя Михаила Федоровича и мать Алексея Михайловича, родом из этих мест.
CC BY 2.0 / Alexander Lyubavin / МещовскГород Мещовск в Калужской области
Город Мещовск в Калужской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
CC BY 2.0 / Alexander Lyubavin / Мещовск
Город Мещовск в Калужской области
И еще одна царица родилась здесь. Это Евдокия Лопухина — первая супруга Петра I, мать царевича Алексея.
В городе можно посетить музей "Трех цариц". Третья — Наталья Нарышкина, вторая жена Алексея Михайловича Тишайшего и мать Петра I — родом не из Мещовска, но из окрестностей губернии.

Иваново: застывший в камне авангард

Иваново в статусе города с XIX века. "Русский Манчестер", "столица невест" — так его называют. Последнее, кстати, по данным статистики, с начала XXI века уже не актуально.
© РИА Новости / Мария СеливановаИваново. Дом-корабль
Иваново. Дом-корабль
Иваново. Дом-корабль
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаИваново. Дом-птица
Иваново. Дом-птица
Иваново. Дом-птица
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Ольга РаспоповаВыставка Вячеслава Зайцева в Музее ивановского ситца
Выставка Вячеслава Зайцева в Музее ивановского ситца
Выставка Вячеслава Зайцева в Музее ивановского ситца
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 4
© Ольга РаспоповаИвановский художественный музей
Ивановский художественный музей
Ивановский художественный музей
© Ольга Распопова
4 из 4
Иваново. Дом-корабль
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Иваново. Дом-птица
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Выставка Вячеслава Зайцева в Музее ивановского ситца
© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 4
Ивановский художественный музей
© Ольга Распопова
4 из 4
Стоит поехать в Иваново как в столицу русского авангарда, который вновь переживает всплеск популярности. В 1920-30 годы город считался революционным и пролетарским, поэтому здесь очень много строили — больше архитектурных памятников этой эпохи только в Москве. В Иваново можно посмотреть Дом-подкову, рядом с которым Дом-пуля (по слухам, что их соединяет подземный ход!), Дом-корабль — памятник федерального значения, 400-квартирный Дом-коллектив.
Есть и чисто "девчачьи" прогулки — в Музей ивановского ситца, Музей промышленности и искусства, а потом — на романтический променад по центральной набережной реки Уводь.

Великий Новгород: родина Марфы-посадницы

Марфа Борецкая, или Марфа-посадница, была одним из лидеров новгородской оппозиции во второй половине XV века. "Посадница"— трактуют как что-то вроде титула, "правительница", но формально в то время женщина распоряжаться не могла. Так что, скорее всего, лишь "жена посадника".
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Вид на Софийский собор в Великом Новгороде

Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде

Вид на Софийский собор в Великом Новгороде

© РИА Новости / Константин Чалабов
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1 из 2
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде

Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде

Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 2

Вид на Софийский собор в Великом Новгороде

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
1 из 2

Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 2
К началу XX века вокруг могилы Марфы-посадницы на погосте у деревни Млево возник культ. Когда-то монахи млевской церкви зафиксировали длинный ряд чудес. О них стало известно благодаря выдающемуся ученому, художнику Николаю Рериху, который участвовал здесь в археологических раскопках. Тогда и потянулись первые паломники. Сейчас могильный камень Марфы-посадницы – популярный туристический объект.
Советуем прогуляться по территории Новгородского Кремля, посмотреть с холма на воображаемый посад — часть города за крепостными стенами, где жили ремесленники и торговцы.
Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Названы самые романтичные города России
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