Минобороны Германии прокомментировало данные о подрыве "Северных потоков"
Минобороны Германии ответило на сообщения об украинском следе в подрыве "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об украинском следе в подрывах "Северных потоков", но гипотетические предположения комментировать не намерен.
"Всегда интересно читать такие исследования (журналистов) и я с большим вниманием принял их к сведению. Но мы должны подождать с гипотетическими комментариями, вроде "что было бы, если", - сказал Писториус в эфире радио Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о том, как он воспринял последние публикации в СМИ о возможном украинском следе в подрывах "Северных потоков".
Он подчеркнул, что не комментирует предположения, сделанные в ходе журналистских расследований. Министр добавил, что считает также бессмысленным размышлять на основе таких публикаций, какое влияние могли бы оказать на поддержку Германии Украине гипотетические предположения, сделанные в статье.
По словам министра, гораздо важнее сейчас то, что страны НАТО делают все возможное, чтобы лучше защитить свою критическую инфраструктуру под водой.
Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам.
За несколько часов до этой публикации американская газета New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.