https://ria.ru/20230308/germaniya-1856557918.html

Минобороны Германии прокомментировало данные о подрыве "Северных потоков"

Минобороны Германии прокомментировало данные о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023

Минобороны Германии прокомментировало данные о подрыве "Северных потоков"

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об украинском следе в подрывах "Северных потоков", но гипотетические... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T11:26

2023-03-08T11:26

2023-03-08T11:26

в мире

германия

украина

борис писториус

нато

северный поток

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что принял к сведению сообщения СМИ об украинском следе в подрывах "Северных потоков", но гипотетические предположения комментировать не намерен. "Всегда интересно читать такие исследования (журналистов) и я с большим вниманием принял их к сведению. Но мы должны подождать с гипотетическими комментариями, вроде "что было бы, если", - сказал Писториус в эфире радио Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о том, как он воспринял последние публикации в СМИ о возможном украинском следе в подрывах "Северных потоков". Он подчеркнул, что не комментирует предположения, сделанные в ходе журналистских расследований. Министр добавил, что считает также бессмысленным размышлять на основе таких публикаций, какое влияние могли бы оказать на поддержку Германии Украине гипотетические предположения, сделанные в статье. По словам министра, гораздо важнее сейчас то, что страны НАТО делают все возможное, чтобы лучше защитить свою критическую инфраструктуру под водой. Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам. За несколько часов до этой публикации американская газета New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.

https://ria.ru/20230307/potoki-1856489452.html

https://ria.ru/20230223/podryv-1854056366.html

германия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, борис писториус, нато, северный поток, авария на "северных потоках"