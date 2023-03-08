Помощник Шольца заявил об "огромном стрессе" из-за отказа от газа из России
Помощник канцлера ФРГ Кукис: отказ от российского газа стал огромным стрессом для Германии
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Решение отказаться от импорта российского газа стало огромным стрессом для Германии, заменить его оказалось очень сложно, заявил РИА Новости помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.
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"Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно", - сказал Кукис на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
На днях в интервью телеканалу CNN сам канцлер Олаф Шольц заявил, что экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей.
Между тем президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в феврале указывал, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро.
Он отметил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.