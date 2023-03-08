https://ria.ru/20230308/frg-1856519874.html

Помощник Шольца заявил об "огромном стрессе" из-за отказа от газа из России

Помощник Шольца заявил об "огромном стрессе" из-за отказа от газа из России - РИА Новости, 08.03.2023

Помощник Шольца заявил об "огромном стрессе" из-за отказа от газа из России

Решение отказаться от импорта российского газа стало огромным стрессом для Германии, заменить его оказалось очень сложно, заявил РИА Новости помощник канцлера... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T01:36

2023-03-08T01:36

2023-03-08T01:50

олаф шольц

германия

россия

хьюстон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_0:73:3133:1835_1920x0_80_0_0_605fd068aa03fb46f8e40d075d312846.jpg

ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Решение отказаться от импорта российского газа стало огромным стрессом для Германии, заменить его оказалось очень сложно, заявил РИА Новости помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.На днях в интервью телеканалу CNN сам канцлер Олаф Шольц заявил, что экономика Германии "с легкостью" пережила отказ от российского газа, не скатившись в кризис и не ощутив дефицита энергоносителей.Между тем президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер в феврале указывал, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро. Он отметил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838939415.html

германия

россия

хьюстон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олаф шольц, германия, россия, хьюстон