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Боррель не считает, что опустошение военных складов угрожает безопасности - РИА Новости, 08.03.2023
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12:33 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/evrosoyuz-1856566066.html
Боррель не считает, что опустошение военных складов угрожает безопасности
Боррель не считает, что опустошение военных складов угрожает безопасности - РИА Новости, 08.03.2023
Боррель не считает, что опустошение военных складов угрожает безопасности
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Киеву складов... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:33
2023-03-08T12:33
в мире
украина
россия
киев
жозеп боррель
сергей лавров
дмитрий песков
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Киеву складов боеприпасов в европейских странах может представлять угрозу для безопасности самого Евросоюза. Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит в среду в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Украине. Боррель намерен предложить министрам принять политическое решение о начале поставок Украине уже имеющихся на европейских складах боеприпасов. Такие поставки, по его словам, можно начать в течение нескольких недель, ЕС готов потратить на этот шаг порядка одного миллиарда евро. "Европейские страны, к счастью для них, не находятся в состоянии войны, поэтому они могут подождать (поступления новых боеприпасов – ред.)… Я не вижу тут опасность. Почему это опасно?" - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не угрожает ли опустошение военных складов европейской безопасности. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220825/bezopasnost-1812132879.html
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в мире, украина, россия, киев, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Боррель не считает, что опустошение военных складов угрожает безопасности

Боррель не считает, что опустошение складов боеприпасов может угрожать безопасности ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает, что одномоментное опустошение для поставок Киеву складов боеприпасов в европейских странах может представлять угрозу для безопасности самого Евросоюза.
Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит в среду в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Украине. Боррель намерен предложить министрам принять политическое решение о начале поставок Украине уже имеющихся на европейских складах боеприпасов. Такие поставки, по его словам, можно начать в течение нескольких недель, ЕС готов потратить на этот шаг порядка одного миллиарда евро.
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"Европейские страны, к счастью для них, не находятся в состоянии войны, поэтому они могут подождать (поступления новых боеприпасов – ред.)… Я не вижу тут опасность. Почему это опасно?" - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не угрожает ли опустошение военных складов европейской безопасности.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияКиевЖозеп БоррельСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
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