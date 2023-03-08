https://ria.ru/20230308/evrosoyuz-1856565215.html

Еврокомиссар заявил, что ЕС может обеспечить поставки Киеву

Еврокомиссар заявил, что ЕС может обеспечить поставки Киеву - РИА Новости, 08.03.2023

Еврокомиссар заявил, что ЕС может обеспечить поставки Киеву

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон уверен, что военная промышленность Европы может обеспечить необходимые Украине военные поставки. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:26

2023-03-08T12:26

2023-03-08T12:26

в мире

украина

россия

стокгольм (город)

жозеп боррель

дмитрий песков

сергей лавров

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон уверен, что военная промышленность Европы может обеспечить необходимые Украине военные поставки. Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит в среду в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Украине. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен предложить министрам принять политическое решение о начале поставок Украине уже имеющихся на европейских складах боеприпасов. Такие поставки, по его словам, можно начать в течение недель, ЕС готов потратить на этот шаг порядка одного миллиарда евро. Также в планах Борреля совместные закупки боеприпасов для Украины и наращивание собственного оборонного производства в ЕС. "Необходимо гарантировать, что мы можем поставить все необходимое Украине. Мы считаем, что наша оборонная промышленность может обеспечить эти запросы", - сказал Бретон перед началом заседания в Стокгольме. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856564572.html

https://ria.ru/20230308/edelveys-1855593830.html

украина

россия

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, стокгольм (город), жозеп боррель, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато