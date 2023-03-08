https://ria.ru/20230308/eksport-1856611858.html

Экспорт из США в Россию стал рекордно низким за 30 лет

Экспорт из США в Россию стал рекордно низким за 30 лет - РИА Новости, 08.03.2023

Экспорт из США в Россию стал рекордно низким за 30 лет

Экспорт США в Россию в январе 2023 года упал до 44,6 миллиона долларов — рекордно низкого значения более чем за 30 лет, следует из данных официальной... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:13

2023-03-08T18:13

2023-03-08T19:51

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импорт

экспорт

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Экспорт США в Россию в январе 2023 года упал до 44,6 миллиона долларов — рекордно низкого значения более чем за 30 лет, следует из данных официальной статистики. В декабре 2022 года объемы экспорта составляли 112,8 миллиона долларов, в январе 2022-го — 396,8 миллиона долларов. Более низкий показатель статистика зафиксировала только в январе 1992 года — 1,3 миллиона долларов, когда могли иметь место технические накладки, связанные с распадом СССР. Импорт из России в январе 2023-го составил 508,6 миллиона долларов против 638,4 миллиона месяцем ранее и 1,96 миллиарда за тот же период предыдущего года.

https://ria.ru/20230207/amerika-1850349037.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, в мире, импорт, экспорт