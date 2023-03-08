https://ria.ru/20230308/edelveys-1855593830.html

"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания

"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания - РИА Новости, 08.03.2023

"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания

Украинские власти продолжают копировать эстетику Третьего рейха. Недавно Владимир Зеленский присвоил одному из войсковых соединений название "Эдельвейс" — как у РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:00

2023-03-08T08:00

2023-03-08T08:17

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

германия

донбасс

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские власти продолжают копировать эстетику Третьего рейха. Недавно Владимир Зеленский присвоил одному из войсковых соединений название "Эдельвейс" — как у 1-й горнопехотной дивизии вермахта. О том, кого почитает киевский режим, — в материале РИА Новости.Звериная жестокость"Эдельвейсом" глава государства окрестил 10-ю отдельную горноштурмовую бригаду ВСУ, воюющую в Донбассе с мая 2016-го. Военнослужащие этого соединения участвовали в том числе в боях в авдеевской промзоне и Марьинке. Его артиллеристы отличились беспорядочными артиллерийскими обстрелами городов ДНР. В прошлогоднем сражении за Мариуполь оборудовали свои позиции у жилых домов.Горноштурмовой эта бригада может считаться исключительно формально. Альпинистской подготовки нет ни у кого, за исключением небольшой группы, совершающей показательные восхождения в Карпатах. Тем не менее они давно ассоциировали себя именно с нацистским "Эдельвейсом".Оригинал представлял собой элитное подразделение вермахта — 1-я горнопехотная дивизия. Солдаты были обучены всем видам боевых действий в горах: скрытно передвигаться, преодолевая любой рельеф местности, выбирать позицию для наблюдения, огневых точек, засады, атаки, обороны. Вооружение, боекомплект, провиант были приспособлены для вьючной транспортировки. Стрелковое оружие предельно облегчено — при сохранении стандартных калибров.Дивизию сформировали в 1939-м. Воевала в Польше, Франции, Бельгии, Голландии, Югославии. После вторжения Германии в СССР действовала на Украине и позже на Кавказе. На оккупированных территориях военнослужащие "Эдельвейса" не гнушались выполнять полицейские функции: ловили партизан, устраивали показательные казни, уничтожали мирных жителей.После того как дивизия потерпела поражение от Красной армии на Кавказе в 1943-м, ее перебросили в Грецию. Там она "отличилась" в деревне Коммено, где подчиненные оберст-лейтенанта Йозефа Зальмингера расстреляли 317 мирных жителей, в том числе 97 детей.Слепой ЗападВладимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сказал: "В ВСУ и Нацгвардии Украины особой популярностью пользуются шевроны эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей предержащих не замечает".Не обратили внимания там и на недавний вердикт Верховного суда Украины, не увидевшего в символике дивизии СС "Галичина" ничего нацистского. Это формирование признали преступным еще на Нюрнбергском трибунале, но его ветераны и их идеологические последователи каждый год проводят торжественные марши.Дивизия "Галичина" ничем не проявила себя на фронте. Зато ее вояки зарекомендовали себя лютыми карателями. В 1944-м они охотились на советских и польских партизан. В феврале сожгли польское село Гута Пеняцка, предав огню 172 дома и уничтожив более 500 местных жителей. Большая часть жертв — дети, женщины и старики.Военнослужащие этой дивизии охраняли узников концлагерей. В частности, Пустков, вблизи польского Дембица. Участвовали в подавлении словацкого и варшавского восстаний. Отметились и в Югославии.После распада СССР на Украине долгие годы спорили о символике "Галичины". Административный суд Киева в 2020 году признал ее нацистской.В то же время еще до Евромайдана открыто праздновали день рождения дивизии и памятные даты из ее истории. Окончательно власти определились в конце 2022-го –через то самое решение Верховного суда.Эстетика проигравшихСимволику и образы нацистской Германии прославляют не только на государственном, но и на низовом уровне. На многочисленных видео в соцсетях украинские военные вскидывают руку в нацистском приветствии, демонстрируют на форме шевроны вермахта, рисуют кресты на боевой технике.Украинские историки объясняют, что это не германские "балкенкройцы", а "древний казацкий символ" и "один из элементов флага основателя Запорожской Сечи Дмитрия Байды Виневецкого". Однако наглядное сравнение это опровергает.Ну а патчи с символикой дивизии СС "Мертвая голова", периодически мелькающие в интернете, говорят сами за себя. Фото солдата с черепом на рукаве опубликовали даже в официальном аккаунте Зеленского в соцсетях. Украинские пиарщики попытались оправдаться: "Это пиратский флаг". Но любой, кто видел "Веселого Роджера" и шеврон дивизии "Тотенкопф", заметит разницу."Перед тем как сдаваться в плен, они эти шевроны срывают и пытаются спрятать, — рассказал офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Но их выдают татуировки. На словах он повар и автомат в руках не держал. А под футболкой у него нацистский орел во всю грудь".Причем в последнее время, по его словам, такие "расписные" попадаются все чаще. Не только среди боевиков формирований вроде "Азова"*, но и в кадровых частях ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230303/gaubitsa-1855563921.html

https://ria.ru/20230228/abrams-1854988912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230303/vooruzhenie-1855565066.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, украина, германия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины