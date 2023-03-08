Рейтинг@Mail.ru
"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 08.03.2023 (обновлено: 08:17 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/edelveys-1855593830.html
"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания
"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания - РИА Новости, 08.03.2023
"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания
Украинские власти продолжают копировать эстетику Третьего рейха. Недавно Владимир Зеленский присвоил одному из войсковых соединений название "Эдельвейс" — как у РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:00
2023-03-08T08:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
германия
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_ac26ab1ffdbe0f352a47473f4453a32c.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские власти продолжают копировать эстетику Третьего рейха. Недавно Владимир Зеленский присвоил одному из войсковых соединений название "Эдельвейс" — как у 1-й горнопехотной дивизии вермахта. О том, кого почитает киевский режим, — в материале РИА Новости.Звериная жестокость"Эдельвейсом" глава государства окрестил 10-ю отдельную горноштурмовую бригаду ВСУ, воюющую в Донбассе с мая 2016-го. Военнослужащие этого соединения участвовали в том числе в боях в авдеевской промзоне и Марьинке. Его артиллеристы отличились беспорядочными артиллерийскими обстрелами городов ДНР. В прошлогоднем сражении за Мариуполь оборудовали свои позиции у жилых домов.Горноштурмовой эта бригада может считаться исключительно формально. Альпинистской подготовки нет ни у кого, за исключением небольшой группы, совершающей показательные восхождения в Карпатах. Тем не менее они давно ассоциировали себя именно с нацистским "Эдельвейсом".Оригинал представлял собой элитное подразделение вермахта — 1-я горнопехотная дивизия. Солдаты были обучены всем видам боевых действий в горах: скрытно передвигаться, преодолевая любой рельеф местности, выбирать позицию для наблюдения, огневых точек, засады, атаки, обороны. Вооружение, боекомплект, провиант были приспособлены для вьючной транспортировки. Стрелковое оружие предельно облегчено — при сохранении стандартных калибров.Дивизию сформировали в 1939-м. Воевала в Польше, Франции, Бельгии, Голландии, Югославии. После вторжения Германии в СССР действовала на Украине и позже на Кавказе. На оккупированных территориях военнослужащие "Эдельвейса" не гнушались выполнять полицейские функции: ловили партизан, устраивали показательные казни, уничтожали мирных жителей.После того как дивизия потерпела поражение от Красной армии на Кавказе в 1943-м, ее перебросили в Грецию. Там она "отличилась" в деревне Коммено, где подчиненные оберст-лейтенанта Йозефа Зальмингера расстреляли 317 мирных жителей, в том числе 97 детей.Слепой ЗападВладимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сказал: "В ВСУ и Нацгвардии Украины особой популярностью пользуются шевроны эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей предержащих не замечает".Не обратили внимания там и на недавний вердикт Верховного суда Украины, не увидевшего в символике дивизии СС "Галичина" ничего нацистского. Это формирование признали преступным еще на Нюрнбергском трибунале, но его ветераны и их идеологические последователи каждый год проводят торжественные марши.Дивизия "Галичина" ничем не проявила себя на фронте. Зато ее вояки зарекомендовали себя лютыми карателями. В 1944-м они охотились на советских и польских партизан. В феврале сожгли польское село Гута Пеняцка, предав огню 172 дома и уничтожив более 500 местных жителей. Большая часть жертв — дети, женщины и старики.Военнослужащие этой дивизии охраняли узников концлагерей. В частности, Пустков, вблизи польского Дембица. Участвовали в подавлении словацкого и варшавского восстаний. Отметились и в Югославии.После распада СССР на Украине долгие годы спорили о символике "Галичины". Административный суд Киева в 2020 году признал ее нацистской.В то же время еще до Евромайдана открыто праздновали день рождения дивизии и памятные даты из ее истории. Окончательно власти определились в конце 2022-го –через то самое решение Верховного суда.Эстетика проигравшихСимволику и образы нацистской Германии прославляют не только на государственном, но и на низовом уровне. На многочисленных видео в соцсетях украинские военные вскидывают руку в нацистском приветствии, демонстрируют на форме шевроны вермахта, рисуют кресты на боевой технике.Украинские историки объясняют, что это не германские "балкенкройцы", а "древний казацкий символ" и "один из элементов флага основателя Запорожской Сечи Дмитрия Байды Виневецкого". Однако наглядное сравнение это опровергает.Ну а патчи с символикой дивизии СС "Мертвая голова", периодически мелькающие в интернете, говорят сами за себя. Фото солдата с черепом на рукаве опубликовали даже в официальном аккаунте Зеленского в соцсетях. Украинские пиарщики попытались оправдаться: "Это пиратский флаг". Но любой, кто видел "Веселого Роджера" и шеврон дивизии "Тотенкопф", заметит разницу."Перед тем как сдаваться в плен, они эти шевроны срывают и пытаются спрятать, — рассказал офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Но их выдают татуировки. На словах он повар и автомат в руках не держал. А под футболкой у него нацистский орел во всю грудь".Причем в последнее время, по его словам, такие "расписные" попадаются все чаще. Не только среди боевиков формирований вроде "Азова"*, но и в кадровых частях ВСУ.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230303/gaubitsa-1855563921.html
https://ria.ru/20230228/abrams-1854988912.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230303/vooruzhenie-1855565066.html
украина
германия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c680a2e6c7f96e3ff322bcc6506b652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, германия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Германия, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

"Очень плохой сигнал для Европы". ВСУ нашли пример для подражания

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие под Угледаром
Украинские военнослужащие под Угледаром - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские власти продолжают копировать эстетику Третьего рейха. Недавно Владимир Зеленский присвоил одному из войсковых соединений название "Эдельвейс" — как у 1-й горнопехотной дивизии вермахта. О том, кого почитает киевский режим, — в материале РИА Новости.

Звериная жестокость

"Эдельвейсом" глава государства окрестил 10-ю отдельную горноштурмовую бригаду ВСУ, воюющую в Донбассе с мая 2016-го. Военнослужащие этого соединения участвовали в том числе в боях в авдеевской промзоне и Марьинке. Его артиллеристы отличились беспорядочными артиллерийскими обстрелами городов ДНР. В прошлогоднем сражении за Мариуполь оборудовали свои позиции у жилых домов.
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
ВС России уничтожили в Херсоне гаубицу, из которой ВСУ обстреливали Алешки
3 марта, 11:37
Горноштурмовой эта бригада может считаться исключительно формально. Альпинистской подготовки нет ни у кого, за исключением небольшой группы, совершающей показательные восхождения в Карпатах. Тем не менее они давно ассоциировали себя именно с нацистским "Эдельвейсом".
Оригинал представлял собой элитное подразделение вермахта — 1-я горнопехотная дивизия. Солдаты были обучены всем видам боевых действий в горах: скрытно передвигаться, преодолевая любой рельеф местности, выбирать позицию для наблюдения, огневых точек, засады, атаки, обороны. Вооружение, боекомплект, провиант были приспособлены для вьючной транспортировки. Стрелковое оружие предельно облегчено — при сохранении стандартных калибров.
© Фото : BundesarchivНемецкие солдаты в пригороде Варшавы. Август 1944 года
Немецкие солдаты в пригороде Варшавы. Август 1944 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Bundesarchiv
Немецкие солдаты в пригороде Варшавы. Август 1944 года
Дивизию сформировали в 1939-м. Воевала в Польше, Франции, Бельгии, Голландии, Югославии. После вторжения Германии в СССР действовала на Украине и позже на Кавказе. На оккупированных территориях военнослужащие "Эдельвейса" не гнушались выполнять полицейские функции: ловили партизан, устраивали показательные казни, уничтожали мирных жителей.
После того как дивизия потерпела поражение от Красной армии на Кавказе в 1943-м, ее перебросили в Грецию. Там она "отличилась" в деревне Коммено, где подчиненные оберст-лейтенанта Йозефа Зальмингера расстреляли 317 мирных жителей, в том числе 97 детей.

Слепой Запад

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сказал: "В ВСУ и Нацгвардии Украины особой популярностью пользуются шевроны эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей предержащих не замечает".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе
28 февраля, 23:50
Не обратили внимания там и на недавний вердикт Верховного суда Украины, не увидевшего в символике дивизии СС "Галичина" ничего нацистского. Это формирование признали преступным еще на Нюрнбергском трибунале, но его ветераны и их идеологические последователи каждый год проводят торжественные марши.
Дивизия "Галичина" ничем не проявила себя на фронте. Зато ее вояки зарекомендовали себя лютыми карателями. В 1944-м они охотились на советских и польских партизан. В феврале сожгли польское село Гута Пеняцка, предав огню 172 дома и уничтожив более 500 местных жителей. Большая часть жертв — дети, женщины и старики.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
Церемония перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
Военнослужащие этой дивизии охраняли узников концлагерей. В частности, Пустков, вблизи польского Дембица. Участвовали в подавлении словацкого и варшавского восстаний. Отметились и в Югославии.
После распада СССР на Украине долгие годы спорили о символике "Галичины". Административный суд Киева в 2020 году признал ее нацистской.
В то же время еще до Евромайдана открыто праздновали день рождения дивизии и памятные даты из ее истории. Окончательно власти определились в конце 2022-го –через то самое решение Верховного суда.

Эстетика проигравших

Символику и образы нацистской Германии прославляют не только на государственном, но и на низовом уровне. На многочисленных видео в соцсетях украинские военные вскидывают руку в нацистском приветствии, демонстрируют на форме шевроны вермахта, рисуют кресты на боевой технике.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
СМИ: лоббисты США зарабатывают миллионы на "безвозмездном" вооружении ВСУ
3 марта, 11:40
Украинские историки объясняют, что это не германские "балкенкройцы", а "древний казацкий символ" и "один из элементов флага основателя Запорожской Сечи Дмитрия Байды Виневецкого". Однако наглядное сравнение это опровергает.
Ну а патчи с символикой дивизии СС "Мертвая голова", периодически мелькающие в интернете, говорят сами за себя. Фото солдата с черепом на рукаве опубликовали даже в официальном аккаунте Зеленского в соцсетях. Украинские пиарщики попытались оправдаться: "Это пиратский флаг". Но любой, кто видел "Веселого Роджера" и шеврон дивизии "Тотенкопф", заметит разницу.
Украинский боевик с нацистской нашивкой "Мертвая голова". Фотография из телеграм-канала
Украинский боевик с нацистской нашивкой Мертвая голова. Фотография из телеграмм-канала
Украинский боевик с нацистской нашивкой "Мертвая голова". Фотография из телеграм-канала
"Перед тем как сдаваться в плен, они эти шевроны срывают и пытаются спрятать, — рассказал офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Но их выдают татуировки. На словах он повар и автомат в руках не держал. А под футболкой у него нацистский орел во всю грудь".
Причем в последнее время, по его словам, такие "расписные" попадаются все чаще. Не только среди боевиков формирований вроде "Азова"*, но и в кадровых частях ВСУ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаГерманияДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала