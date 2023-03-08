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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок - РИА Новости, 08.03.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок

Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Пролетарского района Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:04

2023-03-08T16:04

2023-03-08T16:04

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Пролетарского района Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 8 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Пролетарский район по улице Земнухова, 10 ранен ребенок (мальчик) 2011 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома 2023-03-08T16:04 true PT0M54S

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