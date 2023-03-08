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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856595368.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок - РИА Новости, 08.03.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Пролетарского района Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:04
2023-03-08T16:04
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Пролетарского района Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 8 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Пролетарский район по улице Земнухова, 10 ранен ребенок (мальчик) 2011 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Пролетарского района Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 8 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Пролетарский район по улице Земнухова, 10 ранен ребенок (мальчик) 2011 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)В миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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