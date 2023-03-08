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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок - РИА Новости, 08.03.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок
Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Пролетарского района Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:04
2023-03-08T16:04
2023-03-08T16:04
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Ребенок пострадал при обстреле украинскими войсками Пролетарского района Донецка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР, за 8 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Пролетарский район по улице Земнухова, 10 ранен ребенок (мальчик) 2011 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка.
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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома
2023-03-08T16:04
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок
В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал ребенок