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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.03.2023
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15:58 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856594120.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 08.03.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.40 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:58
2023-03-08T15:58
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
нато
сцкк
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.40 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856586597.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, нато, сцкк, безопасность
Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, НАТО, СЦКК, Безопасность
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.40 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Куйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкНАТОСЦККБезопасность
 
 
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