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При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 08.03.2023
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15:15 08.03.2023 (обновлено: 15:43 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856586597.html
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 08.03.2023
При обстреле Донецка пострадали три человека
Три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:15
2023-03-08T15:43
в мире
донецк
пролетарский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В Пролетарском районе по улице Земнухова ранен парень-подросток 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения. В Киевском районе по улице Коцюбинского ранена женщина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856580365.html
донецк
пролетарский район
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в мире, донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка пострадали три человека

При обстреле Донецка пострадали три человека, в том числе подросток

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Пролетарском районе по улице Земнухова ранен парень-подросток 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения. В Киевском районе по улице Коцюбинского ранена женщина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 ракет из РСЗО.
Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома
Вчера, 14:34
 
В миреДонецкПролетарский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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