https://ria.ru/20230308/donetsk-1856586597.html

При обстреле Донецка пострадали три человека

При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 08.03.2023

При обстреле Донецка пострадали три человека

Три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:15

2023-03-08T15:15

2023-03-08T15:43

в мире

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В Пролетарском районе по улице Земнухова ранен парень-подросток 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения. В Киевском районе по улице Коцюбинского ранена женщина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230308/donetsk-1856580365.html

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк