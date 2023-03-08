https://ria.ru/20230308/donetsk-1856586597.html
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека - РИА Новости, 08.03.2023
При обстреле Донецка пострадали три человека
Три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:15
2023-03-08T15:15
2023-03-08T15:43
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пролетарский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В Пролетарском районе по улице Земнухова ранен парень-подросток 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения. В Киевском районе по улице Коцюбинского ранена женщина 1953 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска три раза обстреливали Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 12 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856580365.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка пострадали три человека
При обстреле Донецка пострадали три человека, в том числе подросток