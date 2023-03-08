https://ria.ru/20230308/donetsk-1856580365.html

Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома

Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома - РИА Новости, 08.03.2023

Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома

Украинские войска совершили обстрел Донецка, в результате чего были разрушены частные дома. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:34

2023-03-08T14:34

2023-03-08T15:18

в мире

донецк

пролетарский район

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска совершили обстрел Донецка, в результате чего были разрушены частные дома. Украинские войска традиционно увеличивают интенсивность обстрелов мирного населения в праздничные дни. В этот раз прямые попадания пришлись как минимум в два частных дома. Спасательные службы ликвидируют возгорания и оказывают помощь раненым. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил: "В Киевском районе – возгорание двух частных жилых домов, расположенных по улицам Коцюбинского и Байдукова. В Пролетарском районе также пострадали два дома частного сектора по улицам Трехгорной и Земнухова". По данным СЦКК за истекшие сутки произошло 15 артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск. Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Яковлевка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Владимировка.

https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576340.html

https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576029.html

донецк

пролетарский район

петровский район

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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома 2023-03-08T14:34 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, пролетарский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк