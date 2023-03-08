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Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома - РИА Новости, 08.03.2023
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14:34 08.03.2023 (обновлено: 15:18 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856580365.html
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома - РИА Новости, 08.03.2023
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома
Украинские войска совершили обстрел Донецка, в результате чего были разрушены частные дома. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:34
2023-03-08T15:18
в мире
донецк
пролетарский район
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска совершили обстрел Донецка, в результате чего были разрушены частные дома. Украинские войска традиционно увеличивают интенсивность обстрелов мирного населения в праздничные дни. В этот раз прямые попадания пришлись как минимум в два частных дома. Спасательные службы ликвидируют возгорания и оказывают помощь раненым. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил: "В Киевском районе – возгорание двух частных жилых домов, расположенных по улицам Коцюбинского и Байдукова. В Пролетарском районе также пострадали два дома частного сектора по улицам Трехгорной и Земнухова". По данным СЦКК за истекшие сутки произошло 15 артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск. Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Яковлевка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Владимировка.
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576340.html
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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома
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в мире, донецк, пролетарский район, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Пролетарский район, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ были разрушены частные дома

Обстрел украинскими войсками жилого квартала Донецка привел к разрушению частных домов

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска совершили обстрел Донецка, в результате чего были разрушены частные дома.
Украинские войска традиционно увеличивают интенсивность обстрелов мирного населения в праздничные дни. В этот раз прямые попадания пришлись как минимум в два частных дома. Спасательные службы ликвидируют возгорания и оказывают помощь раненым.
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах
Вчера, 13:56
Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил: "В Киевском районе – возгорание двух частных жилых домов, расположенных по улицам Коцюбинского и Байдукова. В Пролетарском районе также пострадали два дома частного сектора по улицам Трехгорной и Земнухова".
По данным СЦКК за истекшие сутки произошло 15 артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск. Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Яковлевка, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Владимировка.
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка
Вчера, 13:54
 
В миреДонецкПролетарский районПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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