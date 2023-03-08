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После обстрела Донецка начался пожар в частных домах - РИА Новости, 08.03.2023
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13:56 08.03.2023 (обновлено: 16:01 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576340.html
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах - РИА Новости, 08.03.2023
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах
Пожар в домах частного сектора Донецка начался после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:56
2023-03-08T16:01
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Пожар в домах частного сектора Донецка начался после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. Два столба черного дыма, поднимающегося из северной части города, хорошо видны из центра Донецка. На место выехали машины пожарной охраны. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, возгорания зафиксированы на улицах Коцюбинского и Байдукова.
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576029.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах

В ДНО заявили, что после обстрела Донецка начался пожар в частных домах

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Пожар в домах частного сектора Донецка начался после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости.
Два столба черного дыма, поднимающегося из северной части города, хорошо видны из центра Донецка. На место выехали машины пожарной охраны.
По сообщению представительства ДНР в СЦКК, возгорания зафиксированы на улицах Коцюбинского и Байдукова.
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка
Вчера, 13:54
 
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