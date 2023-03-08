https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576340.html

После обстрела Донецка начался пожар в частных домах

После обстрела Донецка начался пожар в частных домах - РИА Новости, 08.03.2023

После обстрела Донецка начался пожар в частных домах

Пожар в домах частного сектора Донецка начался после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:56

2023-03-08T13:56

2023-03-08T16:01

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Пожар в домах частного сектора Донецка начался после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. Два столба черного дыма, поднимающегося из северной части города, хорошо видны из центра Донецка. На место выехали машины пожарной охраны. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, возгорания зафиксированы на улицах Коцюбинского и Байдукова.

https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576029.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк