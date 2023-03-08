https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576340.html
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах - РИА Новости, 08.03.2023
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах
Пожар в домах частного сектора Донецка начался после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:56
2023-03-08T13:56
2023-03-08T16:01
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Пожар в домах частного сектора Донецка начался после обстрела со стороны украинских силовиков, передает корреспондент РИА Новости. Два столба черного дыма, поднимающегося из северной части города, хорошо видны из центра Донецка. На место выехали машины пожарной охраны. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, возгорания зафиксированы на улицах Коцюбинского и Байдукова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
После обстрела Донецка начался пожар в частных домах
В ДНО заявили, что после обстрела Донецка начался пожар в частных домах