Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.50 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Пролетарский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Кроме того, украинские войска в 13.00 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.