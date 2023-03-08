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Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576029.html
Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка
Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка - РИА Новости, 08.03.2023
Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка
Украинские войска в 12.50 выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:54
2023-03-08T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
пролетарский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.50 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Пролетарский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Кроме того, украинские войска в 13.00 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856534477.html
https://ria.ru/20230307/obstrel-1856402682.html
донецк
пролетарский район
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в мире, донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.50 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Пролетарский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Вчера, 08:49
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Кроме того, украинские войска в 13.00 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПролетарский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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