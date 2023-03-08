https://ria.ru/20230308/donetsk-1856576029.html

Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка

Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка - РИА Новости, 08.03.2023

Украинские войска обстреляли Пролетарский район Донецка

Украинские войска в 12.50 выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:54

2023-03-08T13:54

2023-03-08T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46bc48fd012bfd41a187e9a0816549a2.jpg

ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 выпустили две ракеты из РСЗО по Пролетарскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.50 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Пролетарский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Кроме того, украинские войска в 13.00 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230308/donetsk-1856534477.html

https://ria.ru/20230307/obstrel-1856402682.html

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, пролетарский район, донецкая народная республика, сцкк, нато