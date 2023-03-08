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ВСУ выпустили обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 08.03.2023 (обновлено: 15:57 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/donetsk-1856573521.html
ВСУ выпустили обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ выпустили обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 08.03.2023
ВСУ выпустили обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:31
2023-03-08T15:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.00 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами

ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.00 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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