Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.25 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.