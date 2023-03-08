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В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
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12:47 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/diversiya-1856567297.html
В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках"
В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках"
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:47
2023-03-08T12:47
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алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, передает агентство Франс Пресс. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. "Это не наша работа", - приводит агентство слова Резникова. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html
https://ria.ru/20230307/potoki-1856489452.html
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в мире, киев, украина, европа, владимир путин, алексей резников, алексей миллер, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Киев, Украина, Европа, Владимир Путин, Алексей Резников, Алексей Миллер, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках"

Глава Минобороны Украины Резников: Киев не причастен к диверсии на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, передает агентство Франс Пресс.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
СМИ: Запад знает имя возможного спонсора подрыва "Северных потоков"
Вчера, 12:07
"Это не наша работа", - приводит агентство слова Резникова.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"
7 марта, 19:29
 
В миреКиевУкраинаЕвропаВладимир ПутинАлексей РезниковАлексей МиллерГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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