https://ria.ru/20230308/diversiya-1856567297.html

В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках"

В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

В Киеве ответили на обвинение в диверсии на "Северных потоках"

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:47

2023-03-08T12:47

2023-03-08T12:47

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алексей миллер

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что диверсии на трубопроводах "Северные потоки" не являются "работой" Киева, передает агентство Франс Пресс. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. "Это не наша работа", - приводит агентство слова Резникова. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230308/terakt-1856563454.html

https://ria.ru/20230307/potoki-1856489452.html

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Дарья Буймова

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