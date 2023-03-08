Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19
Директор нацразведки США Хэйнс: в спецслужбах нет консенсуса о происхождении COVID-19
© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Спецслужбы США изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верит никто, заявила директор национальной разведки Аврил Хэйнс.
Выступая на слушаниях в сенате, она признала, что спецслужбы пока не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки пандемии, унесшей миллионы жизней по всему миру.
"В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории", - сказала Хэйнс.
Она посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая.