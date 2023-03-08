Рейтинг@Mail.ru
Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 08.03.2023 (обновлено: 21:58 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/covid-19-1856619925.html
Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19
Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2023
Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19
Спецслужбы США изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верит никто, заявила директор... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T19:14
2023-03-08T21:58
сша
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
китай
пандемия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778614591_63:379:3030:2048_1920x0_80_0_0_efda13f1bda3bc83f4901ddcad12ab96.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Спецслужбы США изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верит никто, заявила директор национальной разведки Аврил Хэйнс.Выступая на слушаниях в сенате, она признала, что спецслужбы пока не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки пандемии, унесшей миллионы жизней по всему миру."В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории", - сказала Хэйнс.Она посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая.
https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856091872.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778614591_531:473:2630:2048_1920x0_80_0_0_f61f78575bb3ce3674e854b3424efc20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, китай, пандемия
США, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, В мире, Китай, пандемия
Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19

Директор нацразведки США Хэйнс: в спецслужбах нет консенсуса о происхождении COVID-19

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Спецслужбы США изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верит никто, заявила директор национальной разведки Аврил Хэйнс.
Выступая на слушаниях в сенате, она признала, что спецслужбы пока не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки пандемии, унесшей миллионы жизней по всему миру.
"В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории", - сказала Хэйнс.
Она посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая.
Лаборант работает в центре тестирования на COVID-19 в Ляньюньгане
США отравили атмосферу исследований COVID-19, заявили в Пекине
6 марта, 11:52
 
СШАКоронавирус COVID-19КоронавирусыВ миреКитайпандемия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала