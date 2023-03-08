https://ria.ru/20230308/covid-19-1856619925.html

Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19

Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19 - РИА Новости, 08.03.2023

Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19

Спецслужбы США изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верит никто, заявила директор... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T19:14

2023-03-08T19:14

2023-03-08T21:58

сша

коронавирус covid-19

коронавирусы

в мире

китай

пандемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778614591_63:379:3030:2048_1920x0_80_0_0_efda13f1bda3bc83f4901ddcad12ab96.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Спецслужбы США изучают две версии происхождения COVID-19 - лабораторную утечку и естественный генезис, но в теорию биооружия не верит никто, заявила директор национальной разведки Аврил Хэйнс.Выступая на слушаниях в сенате, она признала, что спецслужбы пока не пришли к консенсусу и продолжают выяснять истоки пандемии, унесшей миллионы жизней по всему миру."В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса – имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории", - сказала Хэйнс.Она посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Китая.

https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856091872.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, китай, пандемия