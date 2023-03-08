https://ria.ru/20230308/continental-1856598291.html
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России - РИА Новости, 08.03.2023
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России
Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:30
2023-03-08T16:30
2023-03-08T16:31
экономика
россия
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании Николай Сетцер. "Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка", - заявил он. Слова Сетцера цитируются в пресс-релизе на сайте компании. По словам Сетцера, 2022 год бросил компании в связи с конфликтом на Украине много вызовов, так как сильно выросли цены на сырье, энергию и логистику. Главной причиной, по которой Continental AG намеревается покинуть РФ, также являются события на Украине, добавил он.
https://ria.ru/20230117/wintershell-1845594976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России
Немецкий производитель шин Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес