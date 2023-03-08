https://ria.ru/20230308/continental-1856598291.html

Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России

Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России - РИА Новости, 08.03.2023

Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России

Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:30

2023-03-08T16:30

2023-03-08T16:31

экономика

россия

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании Николай Сетцер. "Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка", - заявил он. Слова Сетцера цитируются в пресс-релизе на сайте компании. По словам Сетцера, 2022 год бросил компании в связи с конфликтом на Украине много вызовов, так как сильно выросли цены на сырье, энергию и логистику. Главной причиной, по которой Continental AG намеревается покинуть РФ, также являются события на Украине, добавил он.

https://ria.ru/20230117/wintershell-1845594976.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия