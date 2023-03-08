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Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России - РИА Новости, 08.03.2023
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16:30 08.03.2023 (обновлено: 16:31 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/continental-1856598291.html
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России - РИА Новости, 08.03.2023
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России
Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:30
2023-03-08T16:31
экономика
россия
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании Николай Сетцер. "Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка", - заявил он. Слова Сетцера цитируются в пресс-релизе на сайте компании. По словам Сетцера, 2022 год бросил компании в связи с конфликтом на Украине много вызовов, так как сильно выросли цены на сырье, энергию и логистику. Главной причиной, по которой Continental AG намеревается покинуть РФ, также являются события на Украине, добавил он.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Немецкий производитель шин Continental планирует уход с рынка России

Немецкий производитель шин Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес

© Фото : ContinentalШины Continental
Шины Continental - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Continental
Шины Continental. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германский производитель шин и автомобильной электроники Continental AG планирует закрыть свой российский бизнес, заявил в среду генеральный директор компании Николай Сетцер.
"Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка", - заявил он. Слова Сетцера цитируются в пресс-релизе на сайте компании.
По словам Сетцера, 2022 год бросил компании в связи с конфликтом на Украине много вызовов, так как сильно выросли цены на сырье, энергию и логистику. Главной причиной, по которой Continental AG намеревается покинуть РФ, также являются события на Украине, добавил он.
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