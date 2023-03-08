https://ria.ru/20230308/bryussel-1856583509.html

Неизвестный угрожал взорвать метро Брюсселя

Неизвестный угрожал взорвать метро Брюсселя - РИА Новости, 08.03.2023

Неизвестный угрожал взорвать метро Брюсселя

Неизвестный направил в расположенную в столице Бельгии Европейскую комиссию письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя, сообщает бельгийское издание LeSoir. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:58

2023-03-08T14:58

2023-03-08T14:58

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Неизвестный направил в расположенную в столице Бельгии Европейскую комиссию письмо с угрозой взорвать метро Брюсселя, сообщает бельгийское издание LeSoir. Полиция провела проверку, взрывных устройство не обнаружено, однако стражи порядка намерены сохранять бдительность. "Европейская комиссия поздно вечером во вторник сообщила о получении письма на русском языке с угрозами взрыва в метро 8 марта… Власти восприняли угрозу очень серьезно, хотя она и выглядела не очень правдоподобно", - уточнило издание. Ранее неизвестный прислал в Комиссию еще одно письмо, в котором не содержалось угроз. При этом в последнем послании с угрозами автор "за агрессивную политику ЕС" также пригрозил "ликвидацией ЛГБТ и других меньшинств, а также глав государств и правительств стран ЕС", пишет LeSoir. Сообщается, что прокуратура Брюсселя проводит расследование и ищет автора или авторов послания, а железнодорожная полиция всю ночь проводила проверки и усилила патрулирование станций столичного метро.

https://ria.ru/20230301/rassledovanie-1855041517.html

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Варвара Скокшина

в мире, брюссель, бельгия, евросоюз